Einbruch beim Caritas-Verband: Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag 13 Uhr bis Samstag 11.30 Uhr in die Büroräume im Antonius-Holling-Weg ein. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang zum Objekt, so die Wolfsburger Polizei.

Bürotür gewaltsam geöffnet und Schränke durchwühlt

Im Gebäude wurde eine Bürotür gewaltsam geöffnet und diverse Schränke durchwühlt. Dabei konnten die Täter einen geringen Bargeldbetrag aus einer Kaffeekasse erbeuten. Der entstandene Schaden in den Räumen dürfte erheblich höher sein. Die Polizei schätzt ihn auf 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben, sollten sich mit der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (0 53 61) 4 64 62 15 in Verbindung setzen.

