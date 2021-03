Hellwinkel

Mit dem Fahrradständer durch die Glasscheibe: Diebe sind in das Vereinsheim des Kleingärtnervereins „Am Schäferbusch“ eingebrochen. Für den Pächter ist der Vorfall zum jetzigen Zeitpunkt besonders verheerend.

Zwischen Sonntagnachmittag 17 Uhr und Dienstagmorgen 10.50 Uhr sind Unbekannte in das Vereinsheim eines Kleingartenvereins an der Reislinger Straße eingebrochen. „Sie haben es wohl erst an der Eingangstür versucht, sind aber nicht durch das Gitter gekommen“, meint Pächter Thorsten Bark. Danach haben die Unbekannten wohl den schweren Fahrradständer vorm Gebäude als Rammbock genutzt und eine Fensterscheibe eingeschlagen. Als Bark am Dienstag von dem Einbruch erfuhr, steckte der Ständer noch im Fensterrahmen. „Wahrscheinlich haben sie ihn gleich noch als Leiter benutzt“, mutmaßt der 55-Jährige.

Tatort: Die Einbrecher haben einen schweren Fahrradständer genutzt, um ein Fenster einzuschlagen. Quelle: privat

Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schubladen und versuchten, die Zigarettenautomaten aufzubrechen, gelangten aber weder an Geld noch an Kippen. Außer ein paar Getränkeflaschen, einer Spielkonsole und einem geringen Betrag Bargeld fanden sie nichts Lohnenswertes. „Jeder Mensch weiß doch: Wenn eine Gaststätte vier Monate geschlossen ist, ist da nichts mehr drin“, sagt Bark verärgert. Schon aus Versicherungsgründen dürfe er dort kein Geld aufbewahren.

„In der heutigen Zeit tut jeder Euro weh“

Der Schaden am Gebäude übersteigt den Wert der Beute um ein vielfaches. Die Zigarettenautomaten seien nicht mehr zu retten, Fenster und Tür müssten wohl auch ersetzt werden, erzählt Bark. Er redet jetzt mit seiner Versicherung und der des Vereins und hofft, halbwegs ungeschoren davonzukommen. „Die Soforthilfen des Bundes werden ja gerade gestoppt und das Geld für die letzten Monate ist auch noch nicht da“, berichtet er bekümmert. „Heute Nacht konnte ich nicht schlafen. In der heutigen Zeit tut jeder Euro weh.“

Scheibe gesprungen: Die Täter hinterließen eine Spur der Verwüstung, mit der sie mehr Schaden anrichteten als mit der Beute selbst. Quelle: privat

Es sei seit langem der erste Einbruch auf dem Vereinsgelände, berichtet unterdessen die Vorsitzende Edda Warnecke. Zuletzt vor sechs oder sieben Jahren habe es einen versuchten Einbruch gegeben, aber die Täter scheiterten an einer Stahltür.

Nicht zu retten: Die Zigarettenautomaten sind völlig zerstört. An Geld oder Kippen sind die Diebe dabei nicht gelangt. Quelle: Boris Baschin

„Früher hatten Diebe es eher auf das Werkzeug in den Lauben abgesehen. Geld gibt es da ja nicht zu holen“, erklärt sie. Den Rückgang der Einbrüche führt sie darauf zurück, dass das Gelände seltener unbeobachtet sei: „Wir haben Glück, so viele junge Kleingärtner zu haben, die auch im Winter viel draußen sind.“

Polizei hofft auf Zeugen

Die Polizei ermittelt nun, wie hoch genau der Schaden ist. Die Beamten hoffen zudem, dass Kleingartenbesucher, Autofahrer oder Passanten in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagfrüh verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Von Frederike Müller