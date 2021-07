Einbrecher sind an der Wolfsburger Porschestraße in den O2-Shop an der Ecke Maximilian-Kolbe-Weg eingestiegen. Besonders technikaffin schienen sie nicht zu sein: Der größte Teil ihrer Beute bestand aus Handy-Attrappen. Und auch Kopierpapier scheint begehrtes Diebesgut zu sein.

Einbruch an der Porschestraße: Unbekannte sind in den O2-Shop am Maximilian-Kolbe-Weg eingestiegen und richteten einen Schaden von 2500 Euro an. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolbild)