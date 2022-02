Laagberg

Einen Einbruch mitten am Vormittag meldete ein Anwohner der Breslauer Straße bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen Unbekannte am Dienstagvormittag zwischen 9 und 11.30 Uhr in die Wohnung ein – und entkamen unerkannt, aber vielleicht nicht unbemerkt. Zeugen werden gesucht.

Wie gelangten Täter in die Wohnung?

Die Täter stahlen Schmuck, der Wert der Beute wird derzeit noch ermittelt. Die Wohnung befindet sich zwischen Oppelner Straße und Brandenburger Platz in einem Mehrfamilienhaus. Wie genau die Täter in die Wohnung der Geschädigten im Hochparterre gelangt sind, muss ebenfalls noch geklärt werden. „Die Wohnungsinhaberin war zur Tatzeit abwesend und bemerkte nach ihrer Rückkehr gegen 11.30 Uhr das Fehlen ihres Schmucks“, teilt Polizeisprecher Thomas Figge mit. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/46460.

Von der Redaktion