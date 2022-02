Einbruch am Laagberg: Täter plündern Bar im Restaurant Sushifreunde

Laagberg

Einbruch am Laagberg: Unbekannte haben gewaltsam die Eingangstür eines Sushi-Restaurants am Brandenburger Platz geöffnet und dabei einen Schaden von rund 600 Euro angerichtet. Sie entwendeten etwas Bargeld und diverse Flaschen an Alkoholika, so die Polizei. Das Restaurant „Sushifreunde“ hatte erst im Juni vergangenen Jahres eröffnet.

„Da das Sushi-Restaurant direkt an der Ecke Brandenburger Platz und Stadtwaldstraße liegt, hoffen die Ermittler, dass Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 10.20 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05361-46460 entgegen.

