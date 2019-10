Sülfeld

Die Polizei sucht Zeugen für einen Wohnhauseinbruch in Sülfeld. Mehrere Schmuckstücke erbeuteten die Täter im Laufe des Sonntagnachmittags in einem Wohnhaus in der Aueteichstraße. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. teilt die Polizei mit.

Fenster gewaltsam aufgebrochen

Den Ermittlungen zufolge brachen die Ganoven ein Fenster des Einfamilienhauses gewaltsam auf und durchsuchten danach sämtliche Zimmer. In der Regel sind Einbrecher auf Bargeld, Schmuck und Wertsachen aus, die schnell und ohne Mühe abtransportiert werden können, so ein Beamter.

Polizei sucht Zeugen für den Einbruch

Zeugen des Vorfalls, der sich am Sonntag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr ereignete, wenden sich bitte an die Polizei Fallersleben unter Telefon 05362-967000.

Von der Redaktion