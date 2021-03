Unbekannte stiegen in der Nacht zu Montag durch eine zerstörte Wandverkleidung ins Volksbankgebäude in der Porschestraße 72 ein und stahlen dort einen Tresor. Der Stahlschrank landete – vermutlich nur wenig später – aufgebrochen auf einem Erdbeerfeld zwischen Reislingen und Vorsfelde. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.

Einbruch: Unbekannte gelangten in der Nacht zu Montag ins Innere der Volksbank-Filiale in der Porschestraße und klauten einen Tresor. Der Stahlschrank wurde am frühen Morgen in einem Gebüsch nahe der Vorsfelder Reithalle gefunden. Quelle: Boris Baschin