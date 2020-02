Einbrecher in die Flucht geschlagen

Wolfsburg

Zu einem versuchten Einbruch an der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode kam es am vergangenen Freitag zwischen 17.55 und 21.49 Uhr. Bislang unbekannte Täter kletterten auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre. Dort angekommen, brachen die Ganoven die Balkontür auf.

Als eine Alarmanlage ansprang, ergriffen die Einbrecher die Flucht, ohne erst in die Wohnung gelangt zu sein. Damit der Aufwand nicht ganz umsonst war, ließen sie laut Polizei noch einen Blumenkasten vom Balkon mitgehen.

Bewohner überrascht Einbrecher

Einen weiteren Einbruchsversuch gab es am Samstagabend in der Nordstadt. Gegen 19.25 Uhr versuchten die Täter, die Schlafzimmer-Terrassentür eines Wohnhauses im Dornröschenweg aufzuhebeln – während der Bewohner dort schlief. Durch die Geräusche geweckt, schaltete er das Licht an, was die Täter sofort in die Flucht schlug.

Von der Redaktion