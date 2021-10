Wolfsburg

Sie rissen die Alarmanlage aus, schlugen eine Scheibe ein und stahlen Geld sowie Handys: Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in die Tunnelschänke am VW-Tor 17 ein. Die Täter schlugen zwischen 2 und 4 Uhr zu wie die Polizei vermutet. Als eine Angestellte gegen vier Uhr morgens die Kneipe betreten wollte, bemerkte sie die zerstörte Scheibe. Sie alarmiere sofort die Polizei. Der Verdacht bestätigt sich.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter durch eine zerstörte Scheibe neben dem Haupteingang ins Innere gelangt sind. Hier erbeuteten sie rund 1000 Euro Münzgeld, zwei Handys, ein Portemonnaie, mehrere Fußballtrikots und eine Flasche Alkohol. Dann flüchteten die Einbrecher im Dunkel der Nacht. „Jede Menge Ärger haben sie mir hier da gelassen“, meint Wirt Bruno Corigliano. Bereits drei Mal wurde in seine Kneipe am Willy-Brandt-Platz eingebrochen. In der Vergangenheit tauchte das Diebesgut schon einmal wieder auf. „Dieses Mal rechne ich nicht damit“, sagt Corigliano.

Zur Galerie Wirt Bruno Bruno Corigliano zeigt den Tatort.

Wie hoch der Schaden dieses Mal ist, ermittelt die Polizei noch. Sie hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Von Niklas Jan Engelking