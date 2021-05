Wolfsburg

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Bäckereifiliale in der Porschestraße eingebrochen. Dabei haben sie eine geringe Menge an Wechselgeld erbeutet. Der angerichtete Sachschaden dürfte hingegen wesentlich höher sein.

Täter brachen Haupteingangstür auf

Die Tat geschah zwischen Dienstagnachmittag 17.30 Uhr und Mittwochmorgen 5.55 Uhr. Ein Angestellter der Firma hatte den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten die Unbekannten mit brachialer Gewalt die doppelflügelige Haupteingangstür und gelangten so ins Innere des Geschäftes. Dort begaben sie sich in das Büro und entwendeten das Wechselgeld. Danach verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

Von der Redaktion