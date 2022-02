Einbrecher gehen leer aus und randalieren in Physiopraxis in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Polizei ermittelt wegen zweier weiterer Einbrüche in Wolfsburg. In einer Physiopraxis am Schachtweg machten die Ganoven zwar keine Beute und randalierten daraufhin. In einem Wohnhaus am Hasenwinkel erbeuten Einbrecher Schmuck und Goldmünzen.

Physiopraxis am Schachtweg durchsucht und randaliert

Der Einbruch in der Physiopraxis geschah in der Nacht von Montag auf Dienstag. Laut Polizei gingen die Kriminellen über den Hinterhof zur Rückseite des Gebäudes und gelangten durch eine Hintertür in den Hausflur des Wohn- und Geschäftshauses. Sie öffneten eine Zugangstür zur Praxis und durchsuchten die Einrichtung. „Der Beutezug schien sich nicht gelohnt zu haben, denn nach ersten Feststellungen haben die Täter nichts erbeutet“, so Polizeisprecher Thomas Figge. „Dafür zerstörten sie einen Spiegel und beschmierten ein Bild mit Farbe.“ Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Einbrecher erbeuten Goldmünzen und Schmuck in Tiergartenbreite

In der Tiergartenbreite gab es einen Einbruch in ein Haus am Hasenwinkel. Die Eigentümer waren nicht zuhause. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Täter über einen Gartenzaun auf ein Nachbargrundstück geklettert und von dort aus auf das Grundstück des betroffenen Hauses gelangte. Er brach die Terrassentür auf und durchsuchte Schubladen und Schränke in nahezu jedem Raum des Hauses. Dabei erbeutete er Goldmünzen und Schmuck.

Der Unbekannte flüchtete auf demselben Weg, über den er gekommen war. Ob noch mehr entwendet wurde und auf welche Höhe sich der angerichtete Schaden beläuft, wird laut Polizei noch ermittelt. Die Tatzeit liegt zwischen 7. Februar, 19 Uhr und 12. Februar, 12 Uhr.

Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion