Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld in Westhagen

Westhagen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Westhagen eine Wohnungstür aufgebrochen und sämtliche Räume nach Wertsachen durchwühlt. Sie entkamen mit Schmuck, Bargeld und Münzen.

Zwischen 21 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr am Donnerstagmorgen schlugen die Täter zu. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die Täter möglicherweise unter einem Vorwand in das Mehrfamilienhaus“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Die Ganoven hätten mit brachialer Gewalt die Tür einer Wohnung aufgebrochen und die Möbel in sämtlichen Zimmern nach lohnender Beute durchsucht. Danach verließen sie wieder den Ort des Geschehens und entkamen im Dunkel der Nacht. Der Wert ihrer Beute steht noch nicht fest.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Von der Redaktion