Nordsteimke

Im Schutz der Dämmerung haben Einbrecher aus einem Wohnhaus in der Straße Hohe Eichen in Nordsteimke Armbanduhren, Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Tat ereignete sich am Dienstagnachmittag zwischen 16 und 19.30 Uhr, während die Bewohner außer Haus waren.

Dabei waren die unbekannten Täter durch die aufgebrochene Terrassentür ins Haus gelangt und hatten dort sämtliche Zimmer durchwühlt. Die Schadenssumme beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

Von der Redaktion