Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Kreuzheide-Nord

Kreuzheide

In einem Haus am Hans-Thoma-Ring in Kreuzheide-Nord haben Einbrecher Schmuck und Bargeld erbeutet. Als die Hausbesitzer nicht im Hause waren, schlugen die Täter zu. Auf der Rückseite des Gebäudes brachen sie die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume des Hauses. Nachdem sie fündig geworden waren, flüchteten sie unerkannt. Laut Polizei liegt die Tatzeit zwischen 12 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag.

Möglicherweise handelt es sich um dieselben Täter wie in Vorsfelde

Bereits am Montag hatten Unbekannte in einem Haus an der Max-Valentin-Straße in Vorsfelde Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Beamten können einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen und hoffen auf Hinweise von Nachbarn oder Passanten auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts oder einer Seitenstraße.

Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel. 05361-46460 entgegen.

Von der Redaktion