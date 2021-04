Ein weiterer Todesfall und 53 Neuinfektionen in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Wolfsburg liegt laut Bekanntmachung der Stadt Wolfsburg jetzt bei 2985 – das sind 53 mehr als am Mittwoch. Und auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 wird gemeldet. Die Person habe in einem Pflegeheim gelebt und sei auch dort verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz ist vorerst leicht gesunken und liegt jetzt bei 188,1.

Von den 2.985 Infizierten gelten 2.373 als genesen, 77 sind mittlerweile an oder mit Covid-19 verstorben und es bleibt vorerst bei 535 laufenden Fällen. In der Zeit vom 9. bis einschließlich 15 April sind 234 Personen positiv getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tages-Inzidenzwert von 188,1.

Fallzahlen kommen mit Verzögerung

Durch die hohe Anzahl an Corona-Tests dauert es inzwischen bis zu drei Tage, bis die Ergebnisse aus dem Labor zurückkommen. Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist. Dass jemand als genesen gilt, ist nicht meldepflichtig. Die tatsächlichen Zahlen könnten also höher sein. Aus Gründen des Datenschutzes werden keine weiteren Angaben gemacht. Das Gesundheitsamt überprüft alle Todes- und Infektionsfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Daher kann es zu einer zeitlichen Verzögerung gegenüber anderen Quellen kommen.

