Ein weiterer Corona-Todesfall in Wolfsburg

Wolfsburg

In Wolfsburg gibt es einen weiteren Corona-Todesfall. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, starb der Patient im Klinikum bereits am 27. April. Die Person habe nicht in einem Pflegeheim gelebt. Von Donnerstag auf Freitag hat das Gesundheitsamt 36 Neuinfektionen mit Covid 19 gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken auf nun 143,9 Fälle auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Unterdessen werden die Möglichkeiten für Schnelltests in der Stadt weiter ausgebaut. Seit Freitag können sich Autofahrer, Motorradfahrer und Fahrradfahrer in einem Drive-In auf dem Schützenplatz testen lassen. Am Montag, 3. Mai, soll ein Walk-In für Fußgänger hinzukommen.

Acht Corona-Patienten auf Intensivstation im Klinikum

Laut des Divi-Intensivregisters wurden Stand Freitag acht Covid-Patienten auf der Intensivstation des Klinikums behandelt, davon mussten sieben beatmet werden. Insgesamt haben sich in der Stadt Wolfsburg seit Beginn der Pandemie 3459 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 3085 als genesen, 82 sind verstorben. Laut der Stadt gibt es derzeit 292 laufende Fälle.

Von der Redaktion