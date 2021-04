Ein weiterer Corona-Todesfall in Wolfsburg

Wolfsburg

In Wolfsburg gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das teilte die Stadt am Montag mit. Die Person sei im Klinikum Wolfsburg verstorben und habe nicht in einem Pflegeheim gelebt. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten auf insgesamt 80. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 212,3 Fälle auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Islamisches Kulturzentrum nach Corona-Fall geschlossen

Ein Gemeindemitglied aus dem Islamischen Kulturzentrum ist positiv auf Corona getestet worden. Die Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Die Moschee habe sofort die Initiative ergriffen und bleibe für die nächsten 14 Tage komplett geschlossen, teilte die Stadt mit. Dem habe sich die Ditib-Türkisch Islamische Gemeinde Wolfsburg ebenfalls angeschlossen. Die Stadt empfiehlt Kindern der sich in Quarantäne befindenden Menschen, zu Hause zu bleiben, bis die Quarantäne durch das Gesundheitsamt wieder aufgehoben wird. „Wir sind in einer sehr engen und konstruktiven Abstimmung“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Beide Zentren haben sofort verantwortungsvoll gehandelt und bleiben geschlossen.“

Zehn Corona-Fälle auf der Intensiv-Station des Klinikums

Die Stadt verzeichnete von Freitagmittag auf Montagmittag 64 Neuinfektionen, davon 29 am Freitag, 14 am Samstag, 16 am Sonntag und fünf am Montag. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der VW-Stadt 3344 Menschen mit dem Virus infiziert, davon gelten 2971 als genesen. Das Gesundheitsamt zählt derzeit 293 laufende Fälle. Die Pflegekräfte auf der Intensivstation im Klinikum haben weiterhin viel zu tun: Laut des Divi-Intensivregisters waren am Montag dort zehn Covid-19-Patienten in Behandlung. Das entspricht einem Drittel der Intensivbetten. Acht der Patienten mussten beatmet werden.

Jeder fünfte Wolfsburger hat eine erste Impfung erhalten

Die gute Nachricht ist, dass die Impfungen raschere Fortschritte machen. Insgesamt haben 24 529 Menschen in Wolfsburg eine erste Impfung erhalten, das ist fast jeder Fünfte. 9333 Leute genießen mit einer zweiten Impfung den vollen Impfschutz. Die deutliche Steigerung bei der Zahl der Impfungen im Vergleich zur Vorwoche lässt sich insbesondere durch das Impfwochenende erklären. Bei der vom Land ausgerufenen Aktion haben am Samstag und Sonntag jeweils 638 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger eine Impfung erhalten. Dabei kamen am Samstag die Vakzine von Biontech und Moderna zum Einsatz und am Sonntag das von Astrazeneca.

