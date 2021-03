Ein weiterer Corona-Todesfall in Wolfsburg

Wolfsburg

Ein mit Corona infizierter Wolfsburger ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Wolfsburg auf 70. Laut der Stadtverwaltung verstarb der Mann in einem Braunschweiger Krankenhaus. Er habe nicht in einem Pflegeheim gelebt.

Im Vergleich zum Vortag gab es neun weitere Infektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 2122, davon gelten 1934 als genesen. Die Stadt zählt derzeit 118 laufende Fälle. Im Zeitraum der letzten sieben Tage sind 62 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Das entspricht einem 7-Tage-Inzidenzwert von 49,9 auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Während auf der Bund-Länder-Konferenz einige Lockerungen beschlossen wurden wie die Rückkehr der Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb und die sukzessive Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für alle Schüler, tritt man an anderer Stelle auf die Bremse. So sagte die Stadt am Dienstag mit Hinweis auf das Infektionsgeschehen alle Osterfeuer in Wolfsburg ab.

