Ein weiterer Corona-Todesfall in Wolfsburg

In Wolfsburg gibt es einen weiteren Corona-Toten: Ein infizierter 77-Jähriger aus Wolfsburg ist nach Mitteilung der Stadt in der Helios St. Marienberg Klinik in Helmstedt verstorben. Der Mann lebte nicht in einem Pflegeheim. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle in Wolfsburg in Zusammenhang mit dem Virus auf 68.

Die Zahl der Neuinfektionen verharrt auf niedrigem Niveau. Von Donnerstag auf Freitag meldete die Stadt sechs Neuinfizierte, damit liegt die Gesamtzahl der Infizierten nun bei 1997, davon gelten 1839 als genesen, derzeit zählt die Stadt 90 laufende Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 22,5 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Von einem Corona-Fall betroffen ist das Kinder- und Familienzentrum Martin Luther: Die Ponygruppe ist geschlossen. „Die Mitarbeitenden und Kinder sind bis einschließlich 25. Februar vom Gesundheitsamt in Quarantäne gestellt“, teilte die Stadtverwaltung mit.

