Zum sechsten Mal in diesem Jahr hat sich an der Einmündung von K 46 und Hubertusstraße ein Unfall ereignet. Am Donnerstag gab es bei einem Crash mit drei Autos zwei Schwerverletzte. Bereits vor Monaten schlug die Unfallkommission die Aufstellung einer Ampel vor – doch bislang ist an der Kreuzung nichts passiert.