Die Idee wurde während der jüngsten Ratssitzung wiedergeboren: Food-Trucks könnten den Gastro-Service für Gäste im Allerpark verbessern und gleichzeitig den Betrieben, die unter der Corona-Flaute gelitten haben, unter die Arme greifen. Eine knappe Woche später liegt jetzt ein entsprechender interfraktioneller Antrag vor. Die Chancen stehen offenbar gut, dass der Plan noch in diesem Sommer Wirklichkeit werden könnte.

Kristin Krumm (FDP) freut sich, dass ein Antrag, den ihre Fraktion 2020 in ähnlicher Form gestellt hatte, jetzt offenbar mehr Unterstützung findet. SPD, PUG, Bündnis 90/Die Grünen und Linke/Piraten gehören zu den Unterzeichnenden. Alle gemeinsam wollen so den „gebeutelten Gastronomen und Schaustellern“, helfen und gleichzeitig die Attraktivität des Allersees weiter steigern.

Caterer machen gern mit – aber...

Bei besagten Schausstellern kommt das grundsätzlich gut an. Trotzdem wollen sie mit ihren Food-Trucks nicht sofort durchstarten. „Die Idee ist nicht schlecht, aber meinen Standort in Vorsfelde werde ich nicht völlig aufgeben – er hat sich etabliert“, sagt Carsten Peter (Geniessbar). Er überlegt, ob er den Allerpark dann in Kooperation mit anderen Anbietern aus Wolfsburg ähnlich bespielen könnte wie bisher Reitturniere oder Feste. Dennis Schramm (Hotcar) geht es ähnlich: freitags und samstags, wenn wohl auch im Allerpark das beste Geschäft zu machen wäre, steht er zwischen DOW und Autostadt. Werktags kümmert er sich ums Firmen-Catering. „Wir konnten die Ausfälle von Privatfeiern, Festen und Jubiläen durch die Mitarbeiter-Verpflegung kompensieren“, berichtet er. Klar, dass er dieses zweite Standbein angesichts des Corona-Hin-und-Her der letzten Monate nicht gleich wieder leichtfertig zum Spielbein macht.

Sorgte mit Burgern für die Verpflegung: Caterer Carsten Peter kann die Unterstützung ebenfalls gut gebrauchen. Quelle: Stefanie M. Brakel

Schausteller André Voß wäre bereit und könnte zur richtigen Zeit gleich mehrere Buden auffahren. „Ein Problem ist allerdings die Infrastruktur“, sagt er. Wasser und Strom in ausreichendem Umfang seien unverzichtbar. „Gerade wenn es warm wird muss sowas hundertprozentig funktionieren“, sagt er. Hygienekonzept, Kühlung und eventuell Beleuchtung müsse ein Beschicker gewährleisten, sonst stünden ganz schnell das Gesundheitsamt oder das Veterinäramt vor der Food-Truck-Tür. „Bei den Sommerfesten standen bisher Aggregate am Allersee bereit“, sagt er.

Dafür müsste im Zweifel wohl die Stadt Wolfsburg beziehungsweise die Wolfsburg AG als Betreibergesellschaft des Allerparks sorgen. Es reicht also nicht, dass die Verwaltung nur nickt, wenn die Politik den Antrag bei der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause am 14. Juli abstimmt.

Hochsaison am Allersee – vor Corona: Die Politik würde das Gastro-Angebot im Sommer künftig gern mit Foodtrucks ergänzen. Quelle: Boris Baschin

Kristin Krumm aber bleibt optimistisch. „Die bereits ansässigen Betriebe am Nordufer sowie der Campingplatz und die Vereine am Südufer würden sich über eine Belebung freuen und unterstützen die Idee“, sagt sie. Auch Strom und Wasser wären so kein großes Problem – nur über die Kosten müsste man sich dann einig werden. Krumm würde während der Badesaison am liebsten gleich mehrere feste Gastro-Standorte rund um den See etablieren.

