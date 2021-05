Wolfsburg

Es geht wieder los: In diesen Tagen schlüpfen die Raupen des Eichenprozessionsspinners (EPS). Die Gifthaare der kleinen Schmetterlingsraupen können beim Menschen zu allergischen Reaktionen führen. Deshalb startet die Stadt jetzt mit dem Absaugen der Nester. Erstmals hat sie befallene Bäume rot-weißem Flatterband markiert und mit Schildern versehen, um Wolfsburger vor den EPS zu warnen.

Stadt markiert Bäume und hängt Warnschilder an den Stamm

Spätestens seit 2019, als der Eichenprozessionsspinner in Wolfsburg zu einem echten Problem wurde, ist die Stadtverwaltung sensibilisiert. Sie hat im Vorfeld gezielt nach Nesten auf Eichen Ausschau gehalten, um sich frühzeitig ein Bild der Raupenlage und ihrer haarigen Nester zu machen. Man habe befallene Bäume bewusst markiert und mit Schilder aufgehängt: „Vorsicht Eichenprozessionsspinner“ und „Allergiegefahr durch Eichenprozessionsspinner“. Denn: „Für alle Bürger*innen ist so ersichtlich, dass sich an dem Baum ein Nest befindet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Vorsichtsmaßnahme: Die Stadt hat befallene Bäume markiert. Quelle: Stadt Wolfsburg

Darin heißt es weiter: „Das Nest sowie das Markierband werden zeitnah durch eine beauftragte Firma entfernt, so dass im Umfeld des Baumes keine Gefahr mehr besteht.“ Wie in den Vorjahren würden die Experten die Nester wieder absaugen – das sei eine „probate und die für die Bäume schonendste Methode“. Die Stadt habe in der Vergangenheit aber auch weitere Methoden getestet – etwa Heißschaum und Heißwasser.

Eichenprozessionsspinner lieben freistehende Bäume mit viel Sonneneinstrahlung

Warum überhaupt? Weil sich durch die allgemeine Klimaerwärmung neben anderen Insekten auch der Eichenprozessionsspinner massiv in der Region ausgebreitet hat. Seine Heimat ist das warme Südeuropa. Er bevölkert jetzt hier Eichen – laut Stadt bevorzugt freistehende und von der Sonne beschienene Bäume. „Im Mai schlüpfen die Raupen, die sich tagsüber in den Nestern verstecken. Abends wandern sie als Prozession vom Nest in die Baumkrone und fressen die Blätter“, so die Stadt.

Das sind die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Quelle: Niedersächsische Landesforsten

Darum ist der Eichenprozessionsspinner gefährlich Beim Eichenprozessionsspinner handelt es sich um ursprünglich eine aus Südeuropa stammende Schmetterlingsart. Er kommt mittlerweile bundesweit in Eichen- und Mischwäldern vor. Aber auch Allen, Waldränder und sogar einzelne Bäume werden von dem Schädling befallen. Der Falter des Eichenprozessionsspinners selbst ist ungefährlich, doch die feinen Haare der Raupen sind für den Menschen gesundheitsgefährdend. Denn die sogenannten Brennhaare enthalten ein Nesselgift, das bei Berührung mit der Haut Juckreiz, Bläschen und Ausschläge auslösen kann, die tagelang anhalten können. Seltener sind Reizungen der Atemwege. Hier kann es zu Husten, Atemnot und Asthma kommen. Gelangt das Nesselgift ins Auge, kann das zu Rötungen und sogar einer schmerzhaften Bindehautentzündung führen. Die feinen Härchen können auch allergische Schockreaktionen auslösen. Die Raupen der Eichenprozessionsspinner richten aber auch forstwirtschaftliche Schäden an. Denn im Frühjahr können Sie einzelne Eichen und auch ganze Eichenbestände kahl fressen. Etwa im April und im Mai sind die Larven im dritten von sechs Stadien und bilden dauerhaft Brennhaare aus. Die Zeit von Ende Mai bis Anfang Juli ist allerdings für den Menschen gefährlicher. Denn dann verlieren die Tiere viele ihrer Härchen, die vom Wind verbreitet werden. Eine weitere Gefahrenquelle sind alte Nester aus den Vorjahren. In ihnen haben sich bereits Brennhaare gesammelt, die bis zu drei Jahre lang gefährlich bleiben. Ein einziger Windstoß genügt, um die feinen Härchen über hundert Meter weit in der Luft zu verbreiten.

Das Problem dabei: Die Gifthaare der Raupen können bei Berührung unangenehme Reaktionen hervorrufen – etwa Hautirritationen mit Juckreiz, Atembeschwerden und Augenreizungen. Deshalb rät die Stadt: Lange Klamotten tragen – sie schützen vor direktem Hautkontakt. Bei Juckreiz helfe viel kaltes Wasser. „In besonders schlimmen Fällen sollten Arzt oder Rettungsdienst gerufen werden.“ Kleidung, an den Raupenhärchen haften, sollten bei mindestens 60 Grad gewaschen werden.

Wichtig: Bei EPS-Befall in Wohngebieten sind die jeweiligen Grundstückseigentümer für die Bekämpfung zuständig. Infos gibt es im Service-Center der Stadt unter der Rufnummer 115 sowie per Mail unter servicecenter@stadt.wolfsburg.de.

Von Carsten Bischof