Eichelkamp

Dieser Dieb hat offenbar das Prinzip seines Wirkens nicht richtig verstanden: Nach dem Diebstahl von Zigaretten aus einem Einkaufsmarkt, kehrte ein 32 Jahre alter Mann kurze Zeit später an den Ort des Geschehenes zurück. Er hatte nämlich dort sein Handy verloren. Und so lief er direkt in die Arme der Polizei...

Die Tat ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in einem kleinem Supermarkt in der Straße am Eichelkamp. Der 32-jährige Wolfsburger ließ mehrere Packungen Zigaretten mitgehen, die er in einer Umhängetasche versteckte. Eine Mitarbeiterin hatte das allerdings mitbekommen und versuchte, den Mann aufzuhalten. Es kam zu einem Gerangel – und der Dieb verlor dabei nicht nur einen Teil seiner Beute, sondern auch sein Handy. Allerdings konnte er flüchten.

Geschäftsinhaber konnte den Mann festhalten bis die Polizei kam

Doch nur kurze Zeit später tauchte der Mann in eben diesem Einkaufsmarkt wieder auf und forderte dreisterweise die Herausgabe seines Telefons. Der Geschäftsinhaber, der zwischenzeitlich die Polizei verständigt hatte, konnte den Dieb nun trotz einiger Gegenwehr festhalten. Und justament kam die Polizei und an Flucht war dann nun gar nicht mehr zu denken. Sie nahmen die Personalien des Mannes auf, auf ihn wartet eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls...

Von Claudia Jeske