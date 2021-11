Wolfsburg

Eine Anwohnerin am Eichelkamp wählte am Montagmorgen den Notruf, weil ein Mercedes in Flammen stand. Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer, doch das Auto war nicht mehr zu retten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Der Wagen stand auf einem Gemeinschaftsparkplatz am Eichelkamp. Um 5.33 Uhr ging der Anruf der Frau bei der Feuerwehr ein. „Als erste Funkstreifenbesatzungen der Polizei vor Ort waren, stand der Pkw bereits in Vollbrand“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Die Berufsfeuerwehr traf kurz danach ein und löschte die Flammen. Nachdem sich die Rauchschwaden verzogen hatten, wurde das gesamte Ausmaß des Feuers sichtbar. Der Wagen wurde komplett zerstört. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mindestens 10 000 Euro.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. „Die Ermittler der Polizei haben die Untersuchungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug gesehen haben“, so Figge. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05361-46460 entgegen.

Von der Redaktion