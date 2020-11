Wolfsburg

Mit Spaten und eigener Körperkraft Bäume pflanzen – das konnten die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums im Rahmen einer Baumpflanzaktion erleben. Dabei wurden etwa 80 Zentimeter hohe Eichensetzlinge im Abstand von ungefähr 70 Zentimetern in den Laub bedeckten Boden eingegraben. Die schöne Aktion fand am Mittwoch am äußeren Rand des Stadtwaldes am Eichelkamp statt, wo wegen des vermehrten Auftretens des Borkenkäfers Fichten abgestorben sind.

Förster Ronald von Münster begleitete die Aktion und gab den Schülern zu Beginn nützliches Wissen an die Hand wie zum Beispiel, dass das Fichten-sterben aus einer Verkettung von Ereignissen ausgehend von der Klimaerwärmung resultiere. Dann erhielten die Schüler Anweisungen, wie sie einen Baum korrekt einpflanzen: Zuerst mit dem Spaten ein großzügiges Loch ausheben, Baum tief genug hinein setzen, mit dem Fuß die Erde zurück schieben und etwas nachdrücken. 200 Pflanzen galt es in den Boden zu bringen - bereits nach ein paar Minuten standen schon viele von ihnen in der Erde.

Schüler und Lehrer des THG loben die Pflanzaktion: „Eine schöne Erfahrung“

Einige Woche zuvor hatten sich die Schüler der 10. Klasse ebenfalls im Wald engagiert und Müll gesammelt. Von dem Einsatzwillen seiner Klasse war Lehrer Thorsten Weigert begeistert: „Die Klasse ist sehr engagiert. Ich freue mich, bei diesem tollen Angebot mitzumachen und für die Kinder ist es eine schöne Erfahrung.“ Schüler Noah Bordfeld freute sich über die Aufgabe: „Durch die Aktion kann ich die Umwelt unterstützen. Von Haus aus bin ich sehr naturverbunden und möchte meinen Beitrag leisten, damit auch die folgenden Generationen die Natur genießen können.“ Nebenbei engagiert er sich im Erasmus-Programm: „Mit anderen zusammen habe ich hier die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Besonders spannend finde ich die internationale Vernetzung dabei.“

Neue Eichen braucht der Wald: Schüler des THG beteiligten sich an einer Pflanzaktion. Quelle: Britta Schulze

Nachdem die Trockenheit der letzten Sommer den Fichten ordentlich zu schaffen gemacht hat, kommt dem Forst jetzt eine wichtige Bedeutung bei der Regeneration und Pflege zu: „Mit dem Pflanzen von Bäumen sorgen wir für sicheres Nachkommen - durch den zusätzlichen Borkenkäferbefall sind freie Flächen entstanden, die wir nun mit klimastabileren Pflanzen wie der Eiche neu bepflanzen“, erklärte Ronald von Münster: „Die Aktion hat vor allem auch einen pädagogischen Hintergrund: Indem die Schüler selbst aktiv werden, entsteht Verständnis für die Natur und es kommt gleichzeitig zur emotionalen Bindung.“ Forst-Praktikantin Charlotte Müller unterstützte bei der Umsetzung: „Ich bereite die Wurzeln vor, indem ich sie anschneide. Zum Ende kontrollieren wir, wie die Wurzeln eingepflanzt wurden, und sichern damit den Pflanzerfolg. Es gibt viel Wissen, dass wir an die Schüler weitergegeben können.“

Von Michèle Joppe