Räumpflicht schön und gut – aber was tun, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit der weißen Last? Bei Familie Wiesner im Ehmer Kerksiek türmen sich die Schneemassen meterhoch im Vorgarten. „Die Stadt hat vor dem Sturm an die Räumpflicht der Anwohner erinnert, aber mittlerweile ist der Vorgarten voll. Wir wissen nicht mehr, wohin damit“, sagt Ellen Wiesner.

Der Wind hat den Pulverschnee bergeweise vor die Haustür geweht

Das Grundstück liege auf einem der höchsten Punkte im Ehmer Kerksiek. „Dort fängt sich der Wind und hat eine Menge Schnee in der Kurve liegen gelassen“, so die 49-Jährige. Seit Samstag und über den Sonntag habe sie mit ihrem Mann Christian nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern auch vor ihrer Firma in Fallersleben geräumt. „Wir müssen irgendwie die Parkplätze für unsere Mitarbeiter freibekommen“, sagt die Ehmerin. Man versuche an eine Schneefräse zu kommen. Doch solche Geräte dürften momentan schwer zu bekommen sein.

Die Räumpflicht liegt in den Nebenstraßen bei den Anwohnern

Hilfe von der Stadt dürfen die Anwohner nicht erwarten, denn die Räumpflicht der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) beschränkt sich auf die Hauptstrecken wie die Ludgeristraße. Erlassen werden kann die Räumpflicht den Anliegern nicht, teilt die Stadt mit. Allerdings komme hier das Thema Zumutbarkeit zum Tragen. Denn sowohl Fußgängern als auch Autofahrern sei es zuzumuten, sich bei solchen Wetterverhältnissen entsprechend zu verhalten. „Das beinhaltet auch Schuhwerk, um einen eventuell nicht gänzlich geräumten Gehweg zu passieren“, so eine Sprecherin.

Drohen den Ehmern Konsequenzen, wenn die Straße weiß bleibt? Schließlich können bei Verstößen gegen die Räumpflicht 100 bis 500 Euro Bußgeld fällig werden, bei Vorsatz gar 1000 Euro. Die Stadtverwaltung erklärt, man ahnde mit Augenmaß nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und nur, „wenn erkennbar der Winterdienst – auch trotz Hinweis und Aufforderung der Stadt – unterlassen wird, obwohl dieser zumutbar gewesen wäre“. Und das kann man Familie Wiesner nun nicht vorwerfen, davon zeugt der Schneeberg im Vorgarten. Der zuständige Stadtrat Andreas Bauer meint, dass es angesichts der Schneemassen derzeit schwierig sei, seiner Räumpflicht uneingeschränkt nachzukommen und verspricht: „Wir werden mit Augenmaß die jeweiligen Einzelfälle betrachten.“

Landwirte helfen auf eigene Faust mit Trecker und Schneeschieber aus

In vielen Wolfsburger Ortsteilen wurden private Hilfsaktionen zur Bewältigung des Schneechaos organisiert. Häufig boten zum Beispiel Landwirte mit Treckern ihre Dienste an. In Hattorf und Heiligendorf übernahm Ortsbürgermeister Marco Meiners die Koordination der Einsätze. Kritisch merkte er an: „Ich stelle fest, dass viele Bürger ihrer Räumpflicht nicht nachkommen.“ Doch es gibt auch Anwohner, die mit den Schneebergen schlichtweg überfordert sind. „Hilferufe kommen fortwährend an, aber natürlich gibt es auch viele Hilfsangebote“, sagte Meiners.

Besonders hob Meiners den Einsatz von Sven Scharenberg in Hattorf hervor. Mit einem Radlader und einem Schneeschieber war der 42-Jährige am Sonntag von 6 bis 23 Uhr fast ohne Unterbrechung unterwegs und räumte Straße und Wege im Ort frei. Am Montag saß er wieder ab 6 Uhr hinterm Steuer seines privaten Räumfahrzeugs – natürlich unentgeltlich. „Der ein oder andere bedankt sich gelegentlich mit einer kleinen Spende“, berichtete Scharenberg, der beruflich bei der VW-Werkfeuerwehr tätig ist.

