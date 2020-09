Heßlingen

Jetzt erinnert auch ein Schild an die enge Verbundenheit zwischen Stadt und italienischen Mitbürgern. Der Erste Stadtrat Dennis Weilmann und Manlio Gusinu, Vorsitzender des sardischen Vereins Grazia Deledda, enthüllten am Mittwoch feierlich eine Infotafel an der Korkeiche auf der Wiese am ehemaligen Centro Italiano in Hesslingen. Viele Vereinsmitglieder kamen.

Es ist ein besonderer Baum mit einer besonderen Geschichte: 2008 hatte der Verein zu seinem 40-jährigen Jubiläum insgesamt drei Korkeichen an der Boccia-Bahn vor dem Centro gepflanzt. Die Stadt Wolfsburg feierte damals gerade ihren 70. Geburtstag. Gleich zwei gute Anlässe, um mit der Pflanz-Aktion auf die enge Verbundenheit und Wertschätzung gegenüber dem Verein und allen italienischen Mitbürgern hinzuweisen, erklärte Weilmann. Diese Geschichte der Korkeiche ist auf dem Schild nachzulesen – in deutscher und italienischer Sprache.

Mittlerweile gibt es nur noch eine Korkeiche

Mittlerweile gibt es nur noch eine Korkeiche, zwei sind leider eingegangen. Der dritte Baum hingegen entwickelte sich prächtig. „Er ist ein Symbol für das gute Miteinander“, unterstrich Dennis Weilmann.

Der Verein Grazia Deledda wählte bewusst Korkeichen für die Pflanz-Aktion. Es ist ein typischer Baum auf Sizilien. „Die Korkeiche ist ein Zeichen für unsere italienischen Wurzeln“, erklärte Manlio Gusinu. „Wir sind nach Wolfsburg gekommen, um zu arbeiten und haben uns in der neuen Heimat integriert.“ Die Wurzeln der Menschen seien aber trotzdem in Sardinien – auch die Liebe zu Italien bleibe.

Baum steht für Respekt gegenüber Vergangenheit und Zukunft

Für den Verein Grazia Deledda steht die Korkeiche für den Respekt gegenüber der Vergangenheit, aber sie sei auch ein Zeichen für die Zukunft. Dass der Baum noch lange am ehemaligen Centro steht, wächst und gedeiht – davon ist Dennis Weilmann fest überzeugt.

Von Sylvia Telge