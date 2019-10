Wolfsburg

Bereits zum achten Mal traf sich der Jahrgang 1979 der Brüder-Grimm-Schule dieses Jahr zum 40. Jubiläum. 20 Ehemalige haben den Weg nach Weyhausen ins Restaurant „La Mirella’s“ angetreten, um gemeinsam in Erinnerungen an diese Zeit zu schwelgen. Anekdoten wurden zum Besten gegeben und Fotos aus der gemeinsamen Schulzeit machten die Runde.

Wieder einmal bestätigte sich, dass der Zusammenhalt von damals, geprägt durch Erlebnisse im Unterricht und auf Klassenfahrten ein ganz besonderer war und diesen Jahrgang ausmachte.

Klassentreffen : Fotos machten die Runde

Glücklicherweise wohnt immer noch der Großteil der Ehemaligen in der Gegend rund um Wolfsburg, was dazu führt, dass man sich auch zwischendurch schon einmal ganz zwanglos auf ein Bierchen trifft. Die weiteste Anreise an diesem Abend hatte lediglich ein ehemaliger Schüler von der Ostsee sowie eine aus Oldenburg.

Natürlich verging die Zeit wie im Fluge, aber man war sich sicher, dass man diese Klassentreffen alle fünf Jahre beibehalten werde. Aktuelle Fotos dieses rundherum gelungenen Abends wurden gleich am nächsten Tag per Mailingliste verteilt, so dass bis zum nächsten Treffen jeder noch einmal eine schöne Erinnerung an das 40. Jubiläum hat.

Von der Redaktion