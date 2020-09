Nordstadt

Für die Nordstädter ist der tägliche Einkauf in diesen Zeiten eine Herausforderung. Denn der Penny-Markt am Hansaplatz ist noch immer geschlossen, der Edeka an der Allerstraße noch nicht fertig gebaut. Gerade für ältere Menschen ist das ein Problem. Deshalb richtete Edeka Minden-Hannover für die kommenden zwei Wochen mit Unterstützung der WMG einen Shuttle-Einkaufsbus ein. Doch die erste Testfahrt am Dienstag wurde nur von wenigen Anwohnern genutzt. Zwei Senioren fuhren mit dem Bus zum Edeka-Markt am Berliner Ring. Allerdings gibt es schon neue Ideen für den Shuttle-Bus.

Mitfahrer: Der Bus hätte schon früher eingesetzt werden müssen

„Ich finde es hervorragend, dass der Bus fährt. Allerdings hätte dieser schon viel früher eingesetzt werden müssen“, sagt ein Bewohner (65) der Nordstadt. Er selbst habe Schwierigkeiten zu Fuß, da sei es schwierig mit dem Einkaufen. Dennoch macht er auch Besorgungen für seine Nachbarn, die auch gesundheitliche Probleme hätten. Er hofft, dass noch weitere Anwohner den Shuttle-Bus benutzen, damit der Einkaufsbus auch noch der Testphase weiterfährt.

Einkaufs-Bus: Das müssen Sie wissen Die nächste Fahrt des Edeka-Einkaufsbus startet am kommenden Donnerstag, 17. September, um 10 Uhr an der Haltestelle am Hansaplatz und fährt direkt zum Edeka-Markt am Berliner Ring. Von dort fährt der Bus um 11.30 Uhr zurück in die Nordstadt. Es stehen 62 Sitzplätze und genügend Stauraum für Einkaufstaschen zur Verfügung. Wichtig: Eine vorherige Anmeldung bei der Tourist-Information Wolfsburg unter Telefon (05361) 89 99 30 ist notwendig. Im Bus muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die Fahrt ist kostenfrei. Es sind weitere Fahrten für Dienstag, 22. und Donnerstag, 24. September geplant, jeweils um 10 Uhr ab der Haltestelle Hansaplatz und zurück um 11.30 Uhr ab dem Edeka-Markt am Berliner Ring. Am Ende der Testfahrten entscheide sich, ob der Bus weiter eingesetzt werde, so Jan-Hendrik Klamt, WMG-Bereichsleiter.

Anwohnerin: Bus sollte auch samstags fahren

Eine 59-jährige Frau schlägt vor, dass der Bus auch regelmäßig samstags fahren sollte. „Ich bin berufstätig, da passen die Zeiten unter der Woche nicht so gut“, berichtet sie. Generell findet sie einen Shuttle-Bus für die Bewohner der Nordstadt sinnvoll, auch wenn sie den Bus bei der ersten Testfahrt selbst nicht nutzte. Und sie schlägt vor, dass der Bus eine Runde durch die Teichbreite fährt, so dass ältere Menschen nicht soweit zum Sammelpunkt an der Haltestelle laufen müssten.

Ortsratsmitglied testet Shuttle-Bus

Auch Frank-Helmut Zaddach ( SPD) vom Nordstädter Ortsrat fährt in dem Bus mit. Er war es, der den Shuttle-Service vom Hansaplatz zu den Märkten in der Umgebung ins Spiel gebracht hatte und eine Anfrage an die WMG gestartet hatte. „Ich finde den Shuttle-Service hervorragend“, sagt er. Zum ersten Mal fuhr Zaddach mit seinem E-Mobil in einem Bus. „Das klappt gut mit der Rampe“, sagt er. Er hofft, dass Menschen mit einer Gehbehinderung den Shuttle-Bus nutzen. Möglicherweise ließe sich jedoch das Anmeldeverfahren noch vereinfachen. Momentan müssen sich Mitfahrer bei der Tourist-Information anmelden. Zaddach schlägt vor, dass Anmeldungen auch bei Händlern in der Nordstadt möglich seien und gebündelt werden.

So geht es mit Edeka weiter

Seit einem Starkregen ist der Penny-Markt am Hansa-Platz geschlossen. Ein Stück weiter an der Allerstraße laufen derweil die Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt. Im Dezember soll der Markt eröffnen.

Von Nina Schacht