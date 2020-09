Es ist (fast) soweit: Am 3.Dezember öffnet das neue Edeka-Center in der Teichbreite in Wolfsburg. Im Center gibt es für die Kunden einen Friseur, eine SB-Bank und eine Sushi-Bar. Auch ein Café wird gebaut. In der Tiefgarage sollen 270 Parkplätze entstehen, 69 weitere vor der Eingangstür. Die WAZ machte einen Rundgang.