Der Junge leidet seit seiner Geburt an einer schweren Behinderung. Edeka erfuhr vom Schicksal des Kindes durch seine Großmutter: Olga Wagner lebt in Deutschland und ist Edeka-Stammkundin. Der Einkaufsmarkt überreichte ihr jetzt 1500 Euro.

Edeka Grauhorststraße unterstützt den kleinen Kirill in Russland

