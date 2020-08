Stadtmitte

Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Trotz zentraler Lage habe sich gezeigt, dass die Kundenfrequenz stark beeinflusst werde von Arbeits- und Schulzeiten sowie den Betriebsferien der umliegenden Firmen. „Diese großen Kunden-Schwankungen konnten auch nicht durch vielfältige Optimierungsmaßnahmen des Sortiments und verschiedene Marketingmaßnahmen kompensiert werden“, heißt es weiter. Auch die Corona-Krise habe zu starken Umsatzeinbußen geführt.

„Wir werden auch zukünftig in hochfrequenten, innerstädtischen Lagen EdekaKonzepte betreiben. Die Erfahrungen in den beiden Märkten haben gezeigt, dass das Konzept, den Fokus auf Backwaren zu legen, funktioniert“, so Dietmar Zühlke, Edeka-Geschäftsführer für den Bereich Backwaren. 2017 wurde der erste Edeka Express in Hildesheim eröffnet, ein Jahr später folgte der zweite Markt in Wolfsburg. Auch das Geschäft in Hildesheim schließt zum 31. August.

Von der WAZ-Redaktion