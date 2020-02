„Eat Jazz“: So können WAZ-Abonnenten Freikarten bekommen

Stadtmitte

„Eat Jazz“ – das ist ein Erlebnis für die Sinne. Das Kunstmuseums-Restaurant Awilon bietet diese Reihe an, am Donnerstag, 27. Februar, wird Sänger David A. Tobin auf der Bühne stehen. Unterstützung bekommt er von dem Saxofonisten Alexander Hartmann mit der Band Solid Jazz. Los geht es um 19 Uhr. WAZ und Awilon verschenken 3x2 Freikarten an WAZ-Abonnenten.

Soldi Jazz: Hausband des Ritz-Carlton in Wolfsburg

Der Saxofonist Alexander Hartmann präsentiert mit seiner Band Soul-Klassiker unter anderem von Stevie Wonder, Bill Withers oder Michael Jackson, gewürzt mit einer großen Prise Jazz. Hartmann und seine Musiker sind unter anderem seit fast zwanzig Jahren die Hausband des Ritz-Carlton in Wolfsburg.

David A. Tobin ist ein international Sänger, Künstler und Produzent. Nachdem er als Chorsänger bei Opernproduktionen in New Jersey tätig war, ließ der erste Plattenvertrag bei Atlantic Records nicht lange auf sich warten. Nach fünf veröffentlichten Singles wechselte der Sänger und Komponist zu Bottom Line Records, wo er Club- und House-Music produzierte und veröffentlichte.

Angekommen in Deutschland, gründete David die Gruppen „Ministry of Song“ und „Kings of Soul“, in denen er als Sänger in der ersten Reihe stand. Weitere Bekanntheit erlangte er durch seine Arbeit mit den Les Humphries Singers.

WAZ-Abonnenten müssen nur die Verlosungs-Hotline anrufen

Sechs WAZ-Abonnenten haben die Chance auf Gratistickets für „Eat Jazz“ (an dem Abend können Gäste á la Carte speisen): Einfach heute zwischen 6 und 18 Uhr unter Telefon 0137-9880 870 07 anrufen. Teilnehmer müssen bitte Name, Telefonnummer und Adresse hinterlassen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Deutschen Festnetz. Die Gewinner werden einen Tag später telefonisch benachrichtig, der Einlass zu „Eat Jazz“ erfolgt per Gästeliste.

Von der Redaktion