„Earth Hour“: Wolfsburg knipst das Licht aus

Wolfsburg

Licht aus für Umwelt und Klima: Bei der weltweiten „Earth Hour“ des WWF setzen Millionen Menschen weltweit ein Zeichen. Auch in Wolfsburg wird die Aktion am Samstag, 27. März, sichtbar, wenn an vielen öffentlichen Gebäuden ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht gelöscht wird.

In Wolfsburg wird die Fassadenbeleuchtung am Schloss Wolfsburg, am Schloss Fallersleben, am Planetarium, am Scharoun-Theater, am Phaeno, an der Volkswagen Arena, am AOK-Stadion, am VfL-Center, am Rathaus und am Hallenbad am Schachtweg ausgeschaltet.

Countdown in der Autostadt

Auch die Autostadt macht mit: Ein Countdown an der Fassade des KonzernForums zählt die letzten zehn Sekunden bis zum Start herunter. Um 20.30 Uhr wird die Beleuchtung der Autotürme, des KonzernForums sowie des ZeitHauses für eine Stunde ausgeschaltet.

Seit 2007 organisiert der WWF die Earth Hour. Um ein Zeichen für den Klimaschutz und den bewussten Umgang mit Energie zu setzen, schalten weltweit Städte, Gemeinden und Unternehmen ihre Beleuchtung aus.

Bereits seit 2007 motiviert die Earth Hour-Aktion weltweit Menschen dazu, umweltfreundlicher zu leben und zu handeln – weit über die 60 Minuten hinaus.

Privatpersonen sind ebenso aufgerufen, sich zu beteiligen und daheim das Licht auszuschalten. Wer mitmachen möchte, findet unter www.wwf.de/earthhour einige Tipps für die eigene Earth Hour.

Von der Redaktion