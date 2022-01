Wolfsburg

Seit dem 4. Januar sind nach einer EU-Verordnung viele Inhaltsstoffe verboten, die in diversen gängigen Tattoofarben enthalten sind. Ein weiterer Schlag für die ohnehin durch Corona-Maßnahmen belastete Branche. Auf bunte Tätowierungen müssen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger trotzdem nicht verzichten, erklärt Olli Fiedler vom Tattoo-Studio „Culture Shocks.“

Doch die Aufregung wegen der EU-Verordnung sei schon groß gewesen, sagt Fiedler. Insbesondere im Netz habe es einen Aufschrei gegeben. „Die Kunden neigen zu Solidaritätsbekundungen mit den Studios – und es ist schön, dass die einem die Stange halten.“ Tatsächlich gebe es gerade Lieferschwierigkeiten bei den legalen Farben. „Die Hersteller waren da etwas phlegmatisch bei der Umstellung“, sagt Fiedler.

Ab 2023 sind zudem bestimmte blaue und grüne Farbpigmente verboten

Das Verbot betrifft viele gängige Tattoo-Farben – 2023 will die EU zusätzlich bestimmte blaue und grüne Farbpigmente untersagen. Der Grund: Ihre Sicherheit sei nicht nachgewiesen, laut der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) stehen die Pigmente im Verdacht, krebserregend zu sein. Die Tätowierszene argumentiert wiederum, die Datenlage für ein Verbot sei nicht ausreichend.

EU-Verordnung für Tattoo-Farben Seit dem 4. Januar 2022 unterliegen viele Chemikalien in Tattoo-Farben in der gesamten Europäischen Union den Beschränkungen durch die sogenannte REACH-Verordnung. Auf der Bannliste stehen Tausende Substanzen. Viele von ihnen sind aus Sicht der EU potenziell gefährlich oder nicht ausreichend erforscht. 2020 wurde das Verbot beschlossen, die Übergangszeit läuft nun aus. Das Ziel sei laut der EU-Kommission nicht, Tätowierungen grundsätzlich zu verbieten. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) betont, es gehe darum, „Tätowierfarben und Permanent-Make-up sicherer zu machen“.

Auch Fiedler kann die Verordnung nicht nachvollziehen. „Ich halte die alten Pigmente nach wie vor für gut. Die sind sehr lange entwickelt worden. Es gab für alle Zertifikate, nur das die nun eben nicht mehr gelten. Warum nimmt man die vom Markt, wenn diese gar nicht schädlich sind?“ Viel wichtiger seien die hygienischen Maßnahmen während und nach einer Tätowierung, um Infektionen zu verhindern.

Tattoo-Farben: Viele der Substanzen in den bisher verwendeten Farbsätzen sind nach der sogenannten REACH-Verordnung in der EU seit 4. Januar verboten. Quelle: Marcus Brandt

Sorge in der Branche

Ihn selbst beeinträchtige das Verbot weniger. Für die meisten Tätowierungen würden Schwarz- oder Grautöne verwendet. „Das sind mehr als drei Viertel der Fälle“, schätzt der Tätowierer. Ein großer Ansturm auf die alten bunten Farben zum Jahresende sei ausgeblieben. Tattoo-Studios, die mit vielen bunten Farben arbeiten, dürfte es deutlich schwerer haben. Es gebe zum Teil große Sorgen bei Kolleginnen und Kollegen, sagt Fiedler.

Erste legale Farben sind auf dem Markt

Ganz auf bunte Tattoos verzichten müssen Kundinnen und Kunden nicht: „Es gibt meines Wissens inzwischen drei bunte Farbsätze, die rechtskonform sind. Wir haben auch schon neue Farben am Start“, sagt Fiedler. Was das Verbot der grünen und blauen Farbpigmente ab dem nächsten Jahr anbelangt, sei er entspannt. Die Hersteller arbeiteten an Alternativen. „Selbst große Hersteller wie Edding haben sich der Geschichte angenommen und erste Tätowierfarben auf den Markt gebracht.“

Von Christian Opel