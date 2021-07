Wolfsburg/ London

Nun also doch England: Der Wolfsburger Schauspieler Erich Redman lebt mit seiner Freundin Karen in London. Die beiden verfolgen die Fußball-Europameisterschaft genau – und nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft fiebern sie mit dem englischen Team mit.

Vor dem EM-Spiel Deutschland gegen England war die Stimmung zwischen dem Liebespaar angespannt. Er drückte nämlich der deutschen Elf die Daumen, sie der englischen Mannschaft. Der Schauspieler hätte nie gedacht, dass die deutsche Mannschaft in einem so wichtigen Spiel verlieren würde. „Ich war niedergeschlagen und sie hat sich überschwänglich gefreut. Da war sogar ein bisschen Schadenfreude dabei“, erzählt der Detmeroder.

Der Wolfsburger Schauspieler war enttäuscht über die Niederlage

Seine Antworten wurden also immer kürzer und seine Miene düsterer. Daraufhin meldete sich wohl das Gewissen von Karen und sie versuchte ihn aufzumuntern. Sie hat ihm angeboten alle seine deutschen Lieblingsgerichte zu kochen wie Kasseler Braten mit Rotkohl, Kartoffelpuffer und Currywurst. „Es hatte keinen Sinn, mir war nicht nach Festessen. Die Deutschen waren ausgeschieden und für mich gab es nichts zu feiern“, sagt Redman.

Wolfsburg: Die Italien-Fans wollen den Final-Sieg ihrer Mannschaft feiern. Quelle: Britta Schulze

Nach einigen Tagen besserte sich seine Laune und Karen konnte sogar noch weiter feiern. England steht im Finale, am Sonntag um 21 Uhr tritt die Elf gegen Italien an. Logisch, dass die Italien-Fans in Wolfsburg der Squadra Azzurra die Daumen drücken und auch viele bekannte Wolfsburger fiebern mit der Mannschaft mit.

Nun feuert Erich Redman mit seiner Freundin die Engländer an

Doch der gebürtige Wolfsburger hält zu seiner Freundin Karen, auch weil es England nach 55 Jahren wieder in ein Endspiel geschafft hat. „Jetzt werde ich auch die Teetrinker und Toastmampfer anfeuern. Nach einem halben Jahrhundert der Durstperiode haben sie den Sieg verdient“, erklärt Redman.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig