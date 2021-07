Wolfsburg

Die Europameisterschaft nähert sich dem Höhepunkt. Viele Wolfsburger Gastronomie-Betriebe übertragen das Finale am Sonntag und freuen sich auf zahlreiche Fans – vor allem auf die mit italienischen Wurzeln, die schon bewiesen haben, dass sie ausgelassen feiern können. Wolfsburg hat dem Ruf als nördlichste Stadt Italiens bisher alle Ehre gemacht.

Ruhetag für Irish Pub und La Fontana

Andreas Nanos vom Irish Pub in der Schiller-Galerie hat allerdings sonntags Ruhetag und würde den höchstens sausen lassen, falls viele England-Fans ihn bitten, wegen des Finales trotzdem zu öffnen. „Ich überlege noch“, sagt er. Einen Ruhetag gönnt sich auch das La Fontana auf dem Rathausplatz. Gucken will Chefin Santina Curcuruto das Finale hier diesmal nur mit Freunden und Familie, geschlossene Gesellschaft also. Auf jeden Fall geöffnet hat aber das Café Sport an der Rothenfelder Straße – traditionell Anlaufpunkt für viele Tifosi-Fans.

Feiert das Finale mit Freunden und Familie: Santina Curcuruto vom La Fontana hat am Sonntag eine geschlossene Gesellschaft zu Gast. Quelle: Britta Schulze

Auch im Cafe & Bar Celona am Nordkopf können die Gäste das EM-Finale verfolgen. Reservierungen sind nicht nötig und die Maskenpflicht gilt nicht mehr, sobald man sich einen Platz gesucht hat – wie sollte man auch sonst auf die Treffer anstoßen. Die stellvertretende Geschäftsführerin Claudia Busch ist dabei ganz neutral: „Möge die bessere Mannschaft gewinnen.“

Umfrage: Stimmen Sie ab!

Freie Sicht auf die Leinwand gibt es bei schönem Wetter am Sonntag im Biergarten des Kulturzentrums Hallenbad. Bis zu 350 Gäste finden hier unter freiem Himmel Platz. „Beim letzten Samstag-Spiel waren es zwar nur 35 und ein Sonntagabend ist bestimmt nicht ideal für die Gastronomie, weil viele Gäste am Montag wieder arbeiten müssen – aber wir haben versprochen, dass wir alle Spiele zeigen – und das tun wir auch“, sagt Chef Frank Rauschenbach.

„Rizzos Café“ auf der Piazza Italia betrachtet sich als das „Wohnzimmer der EM“ für befreundete Italiener. Gastgeberin Cinzia Rizzo hofft auf einen Sieg der Landsleute – und darauf, dass es zum Schluss nicht wieder eine Verlängerung und Elfmeterschießen gibt.

Kaufhof: Vorbereitung aufs Finale

Das Alt-Berlin im Kaufhof reagiert immer auf die Wünsche der Gäste. Inhaber Ghandi Said Al Hassan schaltet die Fernseher zum Finale deshalb natürlich ein, und er hatte bei den letzten Spielen auch immer extra einen Bildschirm nach draußen gestellt. „Aber das hängt natürlich vom Wetter ab.“

Kaufhof: Nicht nur Vespa-Fans zieht es bei der EM immer wieder auf die Kneipenmeile von Wolfsburg. Quelle: Britta Schulze

Die Shisha-Bar „Happy S“ wird das Finale ebenso zeigen wie das „Lupus“ im Kaufhof.

Leinwand und TV in Vorsfelde

Jovi Davidovic vom Vorsfelder „Hackepeter“ überträgt die EM-Spiele von Beginn an draußen auf einer Leinwand auf dem Ütschenpaul. TV-Geräte laufen drinnen wie draußen (bei gutem Wetter) auch bei der „Kupferkanne“ in der Amtsstraße von Kosta und Sabine Kavazis.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig/Andrea Müller-Kudelka