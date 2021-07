Wolfsburg

Zum Finalspiel der Fußball-Europameisterschaft bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) am Sonntag, 11. Juli (21 Uhr), kurzfristig mit Unterstützung zahlreicher Partner ein kostenloses Public Viewing unter dem Glasdauch auf dem Hugo-Bork-Platz an.

„Dank der Unterstützung vieler Partner und Vereine können wir, in Ergänzung zum Hallenbad und Kneipen, eine zusätzliche, situationsgerechte Möglichkeit in der Innenstadt bieten, um das EM-Finale zwischen Italien und England gemeinschaftlich zu feiern“, blicken die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann dem EM-Finale mit großer Vorfreude entgegen.

Spontanes Fußball-Gucken in der Wolfsburger City

Auch Francescantonio Garippo, Ratsherr und Mitglied im Aufsichtsrat der WMG, begrüßt das spontane Fußball-Gucken. „Mit diesem Angebot möchten wir in der aktuellen Zeit auch eine Brücke bauen und allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, unter Einhaltung der aktuellen Regeln, ein gemeinsames Fußballfest in der Innenstadt zu feiern. Wir sind uns sicher, dass so einem gemeinsamen, ausgelassenen und friedlichen Fußballfest, wie wir das in Wolfsburg kennen, nichts im Wege steht“, so Garippo.

In vielen Wolfsburger Kneipen wird das EM-Spiel Italien gegen England gezeigt. Quelle: Boris Baschin

Diese Regeln gelten beim Public Viewing:

Das Public Viewing findet unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz statt, maximal 400 Gäste können das Spiel Italien gegen England verfolgen. Der Einlass zur Veranstaltungsfläche beginnt um 19 Uhr, Anpfiff ist um 21 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zutritt erhalten nur Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Test, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung. Eine mobile Teststation ist von 18.30 Uhr bis zur Halbzeitpause in der City aufgebaut. Zudem müssen sich die Besucher vor Ort über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular zur Veranstaltung anmelden.

Von der Redaktion