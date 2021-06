EM-Begeisterung in Wolfsburg ist steigerungsfähig – aber Italien macht Stimmung

Wolfsburg

Der Start ins erste EM-Wochenende zeigt durchaus noch Steigerungspotenzial. Viele Fußballfans mit italienischen oder türkischen Wurzeln blieben am Freitagabend offenbar zu Hause vor dem Fernseher. Nur ein paar Lokale hatten Fahnen und Wimpel aufgehängt und den meisten Gästen schien das Essen sowieso wichtiger zu sein als das Spiel Italien gegen Türkei. Ordentlich Stimmung machte vor dem Anpfiff immerhin der Roller-Club „Passione“: Mehr als 80 Vespas knatterten durch die Straßen und Fahnenschwenkend sogar quer durch den Kaufhof.

Einen der Roller fuhr mit Bülent Ince übrigens sogar ein Türke und der Portugiese Rui Caldada war auch im Nationaltrikot dabei. Die meisten Familien der Fahrenden stammten aber, wie die von Chef Francesco Falsone, aus Italien.

Gemeinsam unterwegs waren auch Ömer Köskeroglu und Sedat Kurtulus: Erst traf man sich zum Essen beim Griechen in Rühen am Kanal, dann ging’s in die Innenstadt. „Wir wollen gern mit unseren italienischen Freunden gemeinsam gucken“, sagten die beiden Türken.

Im Kaufhof war kaum ein Platz frei, allerdings waren nur wenige Fußballfans unter den Gästen. Ein Team des NDR suchte lange vergeblich nach einem Interviewpartner, bis der Türke Anil Tastan, seit zwei Jahren Nordstädter, schließlich vor die Kamera trat. „Dir Türken haben Potenzial“, meint er.

Frank Rauschenbach wunderte sich nur wenig darüber, dass kaum Italiener das Eröffnungsspiel im Hallenbad-Biergarten auf einer Großleinwand sehen wollten. „Die gucken lieber zu Hause oder in ihren Stammkneipen, das kenne ich schon“, sagte er. „Die Mexikaner sind eher Public-Viewing-Fans. Und natürlich die Deutschen!“ Deshalb freut er sich schon auf das Spiel am Dienstag.

Von Andrea Müller-Kudelka