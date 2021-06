Wolfsburg

Am Freitag ist Anpfiff: Am 11. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2021. Und schon am Dienstag, 15. Juni, um 21 Uhr hat die deutsche Nationalelf ihr erstes Spiel gegen Frankreich an. Was darf bei dem spannenden Match nicht fehlen? Trikots, Fahnen und viele andere schwarz-rot-goldene Accessoires! Die WAZ hat sich in der Wolfsburger City nach dem Fußball-Look umgeschaut.

In den Wolfsburger Läden gibt es viele EM-Accessoires

In der Drogerie Müller zeigt Mitarbeiterin Luisa Disanto die EM-Accessoires. In einem kleinen Aufsteller steht der Schmink-Stift, um die Deutschland-Flagge auf die Haut aufzutragen. Statt der bekannten Blumen-Halskette gibt es ein Haarband, welches wie ein Stirnband oder Armreif getragen werden kann. Zudem werden Tattoos, Nagel-Sticker und Fächer verkauft. „Wenn man sich die Sachen anschaut, ist die Vorfreude auf den Wettkampf schon da“, sagt Disanto.

Fußball-Look: Bei Müller zeigt Mitarbeiterin Luisa Disanto die Trends für die EM 2021. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Im Drogeriemarkt dm gibt es die ähnliche Accessoires, jedoch wurden sie noch nicht so gut verkauft. „Bisher haben noch keine Kunden danach gefragt. Vermutlich interessieren sie sich kurz vor dem Deutschland-Spiel dafür“, sagt Julia Huhnold, stellvertretende Filialleiterin. Im vorherigen Jahr gab es laut Huhnold deutlich mehr Zubehör, doch dann wurde die Europameisterschaft abgesagt. „Die meisten Sachen haben wir zurück geschickt und da wir nicht wussten, ob der Wettbewerb diesmal stattfindet, haben wir weniger bestellt“, erklärt Huhnold.

WAZ-Eurotrainer 2021: Jetzt noch anmelden Der Countdown läuft: Am kommenden Freitag (11. Juni) fällt der Startschuss zur Fußball-Europameisterschaft – und damit auch beim Eurotrainer der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Bis 15 Minuten vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Italien und der Türkei um 21 Uhr können Sie sich noch anmelden und Ihre Traum-Elf aufstellen. Nach Ihrer Anmeldung unter www.waz-online.de/eurotrainer können Sie aus 100 Spielern der teilnehmenden Nationalteams wählen und Ihr Team aufstellen, um tolle Preise zu gewinnen – unter anderem einen Mähroboter. Zusätzlich zum Eurotrainer bietet die WAZ ein Tippspiel an, bei dem die Tagessieger jeweils einen Kasten Härke und eine Kühltasche gewinnen können.

Wem die angebotenen Accessoires nicht reichen, kann auch kreativer werden. Beispielsweise mit der bunten Haarkreide oder den verschiedenen Nagellacken. „Mit den farbigen Nagellacken können bestimmt viele Flaggen kreiert werden“, so Huhnold.

Fußball-Look: Bei Müller gibt es Tattoos, Haarband und Schminke in schwarz-rot-gold. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Mit einem Trikot wird der Fußball-Look abgerundet

Auf dem Kopf das Haarband, die Wange ist geschminkt und was fehlt noch? Das Trikot! Sport2000 in Fallersleben bietet das weiße DFB-Trikot für Erwachsene und Kinder an. Bei H&M werden bunte Trikots von verschiedenen Ländern für Kinder verkauft. Gegenüber bei Ernsting’s Family gibt es Shirts für Mädchen und Jungen mit verschiedenen Motiven.

Fußball-Look für die ganze Familie: BeiC&A bieten Silvia Könnemann (links) und Fatma Bahroun Trikots für Kinder und Erwachsene an. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Im Modegeschäft New Yorker in der City-Galerie können Erwachsene zugreifen. Zur Auswahl stehen weiße Shirts mit schwarz-rot-goldenen Ärmeln oder schwarze Shirts mit goldenen Streifen. Bei C&A kann die ganze Familie im Deutschland-Look eingekleidet werden. Mitarbeiterin Fatma Bahroun bietet Trikots für Kleinkinder und Erwachsene an. „Seit einigen Tagen ist die Nachfrage hoch“, so Bahroun.

Fahnen, Girlanden und Luftballons gibt es bei Rossmann und Tedi

Der Deutschland-Look ist also komplett. Jetzt fehlt nur noch die Dekoration. Bei Rossmann in der Porschestraße werden Fahnen, Girlanden und Luftballons angeboten. Ähnlich sieht die Auswahl bei Tedi aus, dort gibt es Fahnen in verschiedenen Größen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig