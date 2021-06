Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Gruppe F mit Ungarn, Frankreich und Portugal. Jogis-Jungs spielen am Dienstag, 15. Juni, um 21 Uhr gegen Frankreich. Die Partie wird im ZDF übertragen. Am zweiten Spieltag der Gruppenphase am Samstag, 19. Juni, tritt das Team gegen Portugal an, die ARD zeigt die Begegnung ab 18 Uhr. Am Mittwoch, 23. Juni, spielt Deutschland gegen Ungarn. Das Spiel beginnt um 21 Uhr.