E.ON-Umfrage: Die Wolfsburger sind Streaming-Landesmeister

Sportstudio, Kneipe, Kino – wegen der Corona-Pandemie alles zu. Was tun Wolfsburger, wenn sie nicht mehr weggehen können? Sie streamen Videos, Musik, Podcasts und Spiele. Laut einer neuen Befragung des Energieversorgers E.ON sind die VW-Städter Landesmeister im Streamen.

Niedersachsen landet im Ländervergleich auf Platz fünf

Im Februar 2021 hat das Marktforschungsunternehmen Civey im Auftrag von E.ON deutschlandweit 30 000 Bundesbürger zu ihrem Streamingverhalten befragt. Das Ergebnis: Die Niedersachsen landen auf Rang fünf beim Konsum von Videos, Musik oder Spielen im Internet. Demnach streamen 56,1 Prozent aller Niedersachsen regelmäßig. Am fleißigsten in Bezug aufs Streamen sind die Hamburger (63,3 Prozent).

Beim landesinternen Vergleich liegen die Wolfsburger in der Streaming-Skala ganz oben: 60,6 Prozent der Befragten gaben an, regelmäßig im Netz Videos zu gucken, Musik zu hören oder Spiele zu probieren. Zum Vergleich: In Braunschweig sind es 59 Prozent.

Jüngere und Familien streamen am meisten, Ältere deutlich weniger

Unterschiedlich fällt das Ergebnis mit Blick auf die Altersgruppen aus: Bei Familien mit Kindern (verschiedene Altersgruppen konsumieren gemeinsam) gaben 70 Prozent aller Befragten an, regelmäßig zu streamen. In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es 80 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen immerhin fast die Hälfte (49,4 Prozent), bei den über 65-Jährigen sind es gerade einmal 31,1 Prozent.

Interessant sind auch die einzelnen Kategorien: 70,6 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einmal wöchentlich Videos zu gucken. Danach folgen Musik (49,5 Prozent), Podcasts (22,4 Prozent) und Spiele (11,2 Prozent). Knapp 25 Prozent gaben an, die Inhalte „zwei bis drei Stunden täglich“ zu konsumieren. Mehr als fünf Stunden pro Tag streamen gerade einmal fünf Prozent.

