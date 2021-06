Wolfsburg

In Wolfsburg geht am Dienstag der dritte E-Scooter-Verleiher an den Start. Dann werden mehr als 1500 Elektroroller auf den Straßen der VW-Stadt unterwegs sein. Die Polizei mahnt zur Vorsicht, denn die Zahl der Unfälle mit E-Scootern steigt kontinuierlich.

Nach der seit 2019 geltenden Elektro-Kleinstfahrzeug-Verordnung dürfenausschließlich zugelassene und versicherte E-Scooter entsprechend der Verordnung im öffentlichen Verkehrsraum bewegt werden, erklärt die Polizei. Es handele sich hierbei rechtlich um Kraftfahrzeuge, das bedeutet, dass Alkohol- und Drogen genau wie beim Autofahren nicht erlaubt sind und empfindliche Strafen bei Nichtbeachtung drohen.

Alkohol bei-E-Scootern: Ab 1,1 Promille liegt Fahruntüchtigkeit vor

Somit liegt bei Werten ab 1,1 Promille absolute Fahruntüchtigkeit vor,darunter kann bei entsprechenden Ausfallerscheinungen ab 0,3 Promille bereitsrelative Fahruntüchtigkeit vorliegen. In diesen Fällen werde immer einStrafverfahren eingeleitet, der Führerschein sichergestellt, und dieFahrerlaubnis entzogen.Auch die 0,5 Promille-Grenze (bis 1,09 Promille ohne Ausfallerscheinungen) giltfür E-Scooter Fahrer, ebenso wie das Verbot von Fahrten unterBetäubungsmitteleinfluss. In beiden Fällen droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowieein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrsregister in Flensburg. ImWiederholungsfall beträgt das Bußgeld 1000 Euro und drei Monate Fahrverbot.

Verboten: Fahren auf Gewehwegen, telefonieren und zu zweit fahren

Auf Gehwegen darf nicht gefahren werden. Ebenso wie das Fahren zu zweit ist auchdie Benutzung eines Mobiltelefones untersagt. Auf Radwegen darf nur in dervorgeschriebenen Richtung gefahren werden.Andreas Wagner Sachbearbeiter Einsatz- und Verkehr bei der PolizeiinspektionWolfsburg-Helmstedt: „E-Scooter-Fahrer sollten sich immer vor Augen führen, dasssie relativ schnell und leise unterwegs sind. Sie sind damit für Andere,insbesondere für Fußgänger, kaum hörbar und schlecht wahrnehmbar. Ebenso sindsie, wie auch Pedelecs von anderen Kraftfahrzeugführern schwer einzuschätzen, dasie sich schneller als andere Verkehrsteilnehmer bewegen.“ Von daher appelliertWagner an alle Verkehrsteilnehmer zu gegenseitiger Vor- und Rücksichtnahme.

Polizei: 2020 gab es 15 Unfälle mit E-Scootern in Wolfsburg

2020 hat es im Stadtbereich Wolfsburg 15 Verkehrsunfälle unter Beteiligung vonE-Scootern gegeben. Hierbei wurde ein E-Scooter-Fahrer schwer und sechs leichtverletzt. Neun dieser Unfälle wurden durch fehlerhaftes Verhalten der E-ScooterFahrer verursacht. Bei vier Verkehrsunfällen war Alkohol im Spiel, beiteilweise sehr hohen Werten Spitzenreiter: 3,17 Promille). In weiteren 21Fällen wurden E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Hier wurdenjeweils Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Lesen Sie auch 1500 E-Scooter auf Wolfsburgs Straßen: Dritter Anbieter geht an den Start

Darüber hinaus wurden 69 nicht versicherte E-Scooter festgestellt. Hierbeihandelte es sich überwiegend um privat beschaffte E-Scooter, die nicht derVerordnung entsprachen, nicht versicherungsfähig sind und auf öffentlichenStraßen nicht gefahren werden dürfen.Auf Grund der bisherigen Feststellungen und Auffälligkeiten werden E-Scooterweiter im Fokus der polizeilichen Verkehrsüberwachung bleiben, teilt die Polizei Wolfsburg mit.

Von der Redaktion