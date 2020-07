Wolfsburg

Rund vier Monate nach dem Beginn des E-Scooter-Verleihs in Wolfsburg zieht der Anbieter Tier Mobility eine positive Zwischenbilanz. Die türkis-schwarzen Tretroller gehören inzwischen an vielen Straßenecken zum Stadtbild. Doch gleichzeitig wächst in Wolfsburg der Ärger über wild geparkte Leih-Roller auf Fußwegen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Start in Wolfsburg und haben mittlerweile jeden Tag 450 E-Scooter auf den Straßen“, sagt der zuständige City-Manager Marcel Goos. Wegen der Corona-Pandemie hatte Tier den Verleih der Elektro-Tretroller nur wenige Wochen nach dem Start von Ende März bis Ende April ruhen lassen. Seit der Wiederaufnahme des Betriebs habe die durchschnittliche Fahrtdauer zugenommen. Pro Fahrt werden die E-Scooter laut Goos für eine Dauer von rund 14 Minuten und eine Strecke von durchschnittlich zweieinhalb bis drei Kilometern genutzt. „Viele Menschen nutzen die Scooter für den Weg zur Arbeit und zurück“, sagt der Tier-City-Manager.

Politiker wollen Anbieter in die Pflicht nehmen

Die E-Scooter sind allerdings nicht unumstritten. Ihren Ärger über wild abgestellte Elektro-Tretroller äußerten in dieser Woche mehrere Politiker im Ortsrat Stadtmitte. Iris Schubert ( SPD) kritisierte, dass die E-Scooter häufig auf den innerstädtischen Wegen zu den Grundschulen herumstehen und dabei ein Hindernis seien. Da von den Nutzern auch Sperrflächen missachtet würden, müsse der Verleiher in die Pflicht genommen werden. Jens Tönskötter (PUG) wies darauf hin, dass auf jedem Roller eine Telefonnummer des Verleihers steht. Es sei allerdings schon nicht mehr zumutbar, bei Verstößen jedes Mal dort anzurufen. Die Verleihfirma sei dringend aufgefordert, etwas am System zu ändern.

Der Anbieter Tier sieht dagegen kein größeres Problem in Wolfsburg. City-Manager Goos spricht von etwa einer Beschwerde pro Woche wegen unsachgemäß abgestellter E-Scooter. Auch eine Stadtsprecherin berichtet von nur „vereinzelten Beschwerden“ von Bürgern. Der Verleih von E-Scootern müsse grundsätzlich nicht von der Stadt genehmigt werden. Mit Tier habe die Stadt eine freiwillige Selbstverpflichtung mit Regeln zum Betrieb getroffen. In der Vereinbarung sei festgehalten, wo die Roller parken dürfen und wie sie abgestellt werden sollen, damit niemand behindert oder gefährdet wird. „Diese Vereinbarungen wurden durch den Anbieter bisher grundsätzlich eingehalten“, sagte die Stadtsprecherin

Anbieter Tier will Service auf weitere Teile Wolfsburgs ausweiten

Die Stadt Wolfsburg hat mit Tier eine sechsmonatige Testphase vereinbart, anschließend sollen die Erfahrungen mit den E-Scootern gemeinsam ausgewertet werden. „Wir wollen langfristig dableiben und unseren Service in größeren Teilen der Stadt anbieten“, erläutert Goos die Pläne von Tier für Wolfsburg. Für eine detaillierte Nutzungsanalyse sei es noch zu früh, heißt es von der Stadt, „erste Auswertungen ergeben aber eine positive Auslastung über das gesamte Geschäftsgebiet“. Die Nutzung der E-Scooter ist zunächst auf die Wolfsburger Innenstadt, Fallersleben und Vorsfelde beschränkt. Außerhalb dieses Geschäftsgebiets sollen die Elektro-Roller nicht abgemeldet werden können.

Vandalismus sei kein großes Problem in Wolfsburg, sagt City-Manager Goos. Solche Fälle gebe es nur „in ganz geringem Maße“ – etwa ein bis zwei E-Scooter pro Woche werden ihm zufolge mutwillig beschädigt.

Regeln für die E-Scooter Für die Nutzung der E-Scooter oder auch E-Tretroller ist das Fahren bundesweit nur auf Radwegen erlaubt. Ist kein Radweg vorhanden, darf auf die Straße ausgewichen werden. Auf Fußwegen, die für Radfahrer freigegeben sind, dürfen die Roller nur bewegt werden, wenn das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge frei“ ausgeschildert ist. Das Fahren in der Fußgängerzone ist verboten. Die E-Scooter müssen so abgestellt werden, dass Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden. Auch ein mögliches Umkippen des E-Scooters ist dabei zu berücksichtigen. Beim Abstellen an Gehwegrändern muss eine nutzbare Gehwegbreite von mindestens 1,60 Meter freigehalten werden. Nicht geparkt werden dürfen die E-Scooter auf öffentlichen Grünflächen oder an Fußgängerüberwegen. Mit Beschwerden über falsch abgestellte oder anderweitig nicht regelkonform genutzte Roller können sich Bürger direkt an Tier wenden: unter Telefon (030) 56 83 86 51 oder per E-Mail an support@tier.app.

