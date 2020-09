 E-Scooter-Fahrer stürzt mit 3,14 Promille in der Porschestraße

Wolfsburg

Diese Fahrt hat Folgen: Am Montagabend ist ein 38-jähriger Wolfsburger in der Porschestraße an der Ecke Pestalozziallee mit einem E-Scooter gestürzt. Ein Alkoholtest ergab wenig später 3,14 Promille. Gegen den Mann läuft jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheits im Verkehr.

Ein Zeuge, der ebenfalls auf einem E-Scooter entlang der Pestalozziallee unterwegs war, hatte den Sturz beobachtet und gegen 21.25 Uhr Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Den Ermittlungen nach kam der Wolfsburger aus der Fußgängerzone der Porschestraße und näherte sich sehr unsicher und in Schlangenlinien fahrend der Pestalozziallee, als er die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Der Zeuge beobachtete, wie der Fahrer stürzte, mit dem Kopf auf den Asphalt fiel und kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Der 38-jährige Wolfsburger verhielt sich nach seinem Sturz zunehmend aggressiv

Rettungssanitäter brachten den zunehmend aggressiver werdenden 38-Jährigen ins Klinikum. Zur Eigensicherung musste die Polizei dem Mann Handschellen angelegen. Nach dem Alkoholtest wurde dem Wolfsburger eine Blutprobe entnommen. Zur Überraschung des absolut fahruntüchtigen 38-Jährigen, leiteten die Beamten nicht nur ein Strafverfahren wegen Trunkenheits im Verkehr ein, sondern beschlagnahmten auch den Führerschein des Wolfsburgers. Das weitere Führen jeglicher Kraftfahrzeuge ist ihm vorerst untersagt.

