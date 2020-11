Wolfsburg

In Wolfsburg geht ein zweiter Verleiher von E-Scootern an den Start. Das Unternehmen Lime will ab Mittwoch, 25. November, zunächst bis zu 300 Elektro-Tretroller in der Innenstadt stationieren. Die Flotte könne später noch aufgestockt werden, teilte die Stadt mit. Der Anbieter Tier ist bereits seit vergangenem März in Wolfsburg aktiv.

Der Deutschland-Chef von Lime ist ein ehemaliger VW-Mitarbeiter

„Wir freuen uns sehr, mit unseren weiß-grünen e-Scootern schon bald auch in Wolfsburg den öffentlichen Nahverkehr zu ergänzen, Mobilitätslücken zu schließen und den steigenden Bedarf an Individualmobilität abzudecken“, sagt Jashar Seyfi, Geschäftsführer bei Lime in Deutschland. „Als ehemaliger VW-Mitarbeiter liegt es mir persönlich sehr am Herzen, hier mit unserem e-Scooter-Service eine weitere Alternative für die praktische, sichere und nachhaltige Fortbewegung zu etablieren und wir begrüßen die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg.“

Lime wird nach Angaben der Stadt zunächst „in einem weiteren Kernstadtareal“ mit dem Verleih von E-Scootern starten. Das Gebiet umfasse Parkverbotszonen an Punkten mit einem hohen Verkehrsaufkommen wie etwa dem Bahnhof oder an sensiblen Bereichen wie dem Klinikum. Hier können sich die Nutzer nicht abmelden und die kostenpflichtige Fahrt nicht beenden. Das Gleiche gilt demzufolge, wenn die Nutzer sich außerhalb des Geschäftsgebiets von Lime bewegen. Das Mieten der Roller kostet einen Euro Startgebühr und 23 Cent pro Minute. Zusätzlich bietet Lime Tages- und Pauschalpakete an.

Die Stadt hat für den E-Scooter-Verleih eine freiwillige Selbstverpflichtung mit Regeln zum Betrieb definiert

Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) begrüßt das zusätzliche Mobilitätsangebot als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und als Alternative zum Auto auf kurzen Wegen. „Eine Stärkung der sogenannten Nahmobilität aus Rad, Fuß und neuen Mikromobilitätsangeboten hat die Stadt neben weiteren Zielen erst kürzlich in ihrer Mobilitätsstrategie im Rat beschlossen“, so Mohrs. Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide betonte, dass diese neuen Mobilitätsangebote „auf begrenzten Infrastrukturen“ untergebracht werden müssen. „Dieses muss möglichst sicher und konfliktfrei für alle am Verkehr Teilnehmenden gestaltet werden“, so Hirschheide. Deshalb habe die Stadt für den E-Scooter-Verleih in Wolfsburg eine freiwillige Selbstverpflichtung mit Regeln zum Betrieb definiert.

Der Anbieter Tier war in Wolfsburg im Frühjahr zunächst mit einer geringen Rollerzahl in einem kleineren Bereich in der Kernstadt gestartet. Später seien das Geschäftsgebiet und die Rollerzahl in Abstimmung mit der Stadt sukzessive ausgeweitet worden, erklärte die Stadt. Dieses Vorgehen gelte auch für Lime. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten auch Beschwerde über wild geparkte E-Scooter. „Seit März haben die Verwaltung etwa 20 Hinweise zu falsch abgestellten Rollern erreicht, was vergleichbar mit anderen Städten ist“, sagt Stadtrat Andreas Bauer.

