E-Mobilität: Erste Fahrschulen in Wolfsburg sind mit E-Autos unterwegs

In der VW-Stadt Wolfsburg gehören ID.3, ID.4 und e-tron längst zum täglichen Straßenbild. In Fahrschulen hingegen sind kaum Elektro-Autos im Einsatz. Doch das ändert sich gerade: Wolfgang Loose (Fahrschule Isermann) ist Pionier und schult bereits auf Tesla Model 3, Maik Wiedeck (Fahrschule Holtmann) hat seine ID.3 und ID.4 schon bestellt. Beide sind sich sicher: Auch in Wolfsburger Fahrschulen setzt sich die ­E-Mobilität durch.

„Wir Fahrlehrer müssen junge Leute an Elektromobilität heranführen“

Wolfgang Loose schult seit März unter anderem auf seinem Tesla. Er habe zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sollen, sagt er: Zum einen gebe es eine neue Regelung bei Führerschein-Prüfungen: Die seien jetzt auch auf Automatikfahrzeugen möglich. Mit einigen Sonderfahrstunden auf einem Schaltauto dürfen Führerscheinneulinge künftig beides fahren – Schalter- und Automatikfahrzeuge. Zum anderen sagt er: „Wir Fahrlehrer müssen junge Leute doch an die Elektromobilität heranführen.“ Also habe er sich ein E-Auto als Fahrschulwagen gekauft.

Setzen auch auf E-Autos: Viktoria Gebert und Maik Wiedeck schulen auf ID.3 und ID.4 und sehen viele Vorteile. Quelle: Boris Baschin

Seine Erfahrungen seien bislang durchweg positiv, betont er: „Meine Fahrschüler kommen mit dem E-Auto sehr gut zurecht.“ Klar müsse man sich umgewöhnen: „Etwa beim Starten“, sagt Loose schmunzelnd. „Man hört oder spürt eben keinen Motor mehr und kann sofort losfahren.“ Er lobt vor allem das moderne digitale Bedienkonzept: „Die Fahrschüler kennen die Bedienung vom Smartphone. Außerdem übernimmt das Fahrzeug sehr viel, so dass sich der Fahrschüler besser auf den Verkehr konzentrieren kann.“ Etwa auf Fußgänger und Radfahrer.

Viktoria Gebert sieht Vorteile auch bei Motorrad-Fahrstunden

Maik Wiedeck und seine Kollegin Viktoria Gebert sehen einen weiteren Vorteil von E-Autos – und zwar für Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen: „Ein ­E-Auto stellt mir seine Leistung sofort zur Verfügung – das ist etwa bei Motorradfahrstunden wichtig, wenn ich im Fahrschulauto hinterherfahre“, erklärt Viktoria Gebert. Aber genau in dieser Motorleistung mit großen Akkus sieht sie auch eine Gefahr: „Ein Fahrzeug wird zur Waffe.“ Man müsse Fahrschüler behutsam an die schiere Kraft der E-Autos heranführen.

Reichweitenprobleme sieht keiner von ihnen: „Pro Fahrstunde lege ich 30 bis 40 Kilometer zurück“, erklärt Maik Wiedeck. Und mittlerweile würden viele Eltern und Kinder gezielt nach Elektro-Fahrschulautos fragen. Auch Wolfgang Loose sagt: „Pro Tag fahre ich 300 bis 350 Kilometer mit dem Fahrzeug.“ Geladen werde an der heimischen Wallbox: „Das ist günstiger als Benzin oder Diesel.“ Er werde sich jetzt ein zweites E-Auto zulegen.

Fahrlehrer-Sprecher Dieter Quentin verweist auf geringere Betriebskosten

Für Dieter Quentin, den Vorsitzenden des Niedersächsischen Fahrlehrerverbandes, sind die Betriebskosten ein ganz entscheidender Faktor: „Es gibt Förderungen für den Kauf von E-Auto und Wallbox, ich bin von der ­Kfz-Steuer befreit und habe konzeptbedingt weniger Kosten für Wartung und Verschleiß. Hinzu kommt der grüne Fußabdruck.“

Seine Prognose: „Der Trend zu Elektrofahrzeugen in Fahrschulen wird weiter zunehmen.“ Zumal das Angebot an interessanten Fahrzeugen stetig wachse – auch jenseits von Volkswagen.

