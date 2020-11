Wolfsburg

Über 8200 Elektro- und Hybridautos sind in Wolfsburg registriert, Tendenz steigend. Volkswagen und Stadt arbeiten darum weiter am Ausbau der Infrastruktur. Am Mittwoch ging der zweite innerstädtische Ladepark am Forum Autovision der Wolfsburg AG in Betrieb. An sechs Ladesäulen können dort E-Autos mit dem Ladestandard CSS und einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt geladen werden. Der Standort ist rund um die Uhr frei zugänglich.

Weitere Stromtankstellen entstehen im Allerpark und im Badeland

Betreiber Ionity beginnt in wenigen Tagen mit dem Bau weiterer Stromtankstellen. Der nächste Schnellladepark entsteht ab dem 16. November im Allerpark, nordwestlich des Kreisverkehrs an der Zufahrt zum Badeland. Auch für den am Detmeroder Markt geplanten Ladepark soll der Baustart noch im November 2020 erfolgen. „In wenigen Wochen werden alle vier Standorte in Betrieb sein. Das bedeutet einen kräftigen Schub für die Elektromobilität in Wolfsburg und setzt bundesweit ein Zeichen“, sagte Wendelin Göbel, Sprecher des Kernteams von #WolfsburgDigital und des Vorstands der Wolfsburg AG. Das Unternehmen ist Projektmanagerin für die Errichtung der genannten Standorte.

„Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss bundesweit deutlich beschleunigt werden“

„Wir bei Volkswagen wollen Marktführer bei den batterieelektrischen Fahrzeugen werden. Der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur ist dafür die notwendige Basis. Daher gehen wir am Konzernsitz mit gutem Beispiel voran und zeigen, wie Elektromobilität heute und in Zukunft aussieht“, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. Thomas Ulbrich, Vorstand E-Mobilität bei VW, betonte man sei noch längst nicht am Ziel: „Um den wachsenden Bedarf zu decken, muss der Ausbau der Ladeinfrastruktur bundesweit deutlich beschleunigt werden. Gerade in den Städten müssen wir vermehrt auch auf Schnellladeparks setzen.“

Volkswagen und die Stadt rechnen auch mit einem zunehmenden Aufbau privater Lademöglichkeiten. „Mit dem richtigen Mix aus öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur ist Wolfsburg gut gerüstet für die weiteren neuen E-Fahrzeugmodelle des Volkswagen Konzerns und darüber hinaus“, ergänzte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Ladeparks sind Teil des Geschenks von VW anlässlich des 80. Geburtstages der Stadt Wolfsburg

Mit dem Standorten Allerpark und Badeland gibt es künftig vier Schnellladeparks im Stadtgebiet. „Wir zeigen damit, dass der Schulterschluss von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft enormes Potenzial hat und unsere Stadt eine Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Transformation wahrnehmen kann und muss“, sagte Wolfsburger Erster Stadtrat Dennis Weilmann.

Die Ladeparks sind Teil des Geschenks von Volkswagen anlässlich des 80. Geburtstags der Stadt Wolfsburg. Ein erster Schnellladepark war bereits im Juni 2019 an der E-Mobility-Station an der Braunschweiger Straße in Betrieb gegangen. Seit Anfang 2020 sind zudem zwölf flexible Schnellladesäulen der Volkswagen Group Components im Stadtgebiet im Einsatz.

