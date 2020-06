Trockenheit macht Störchen in Wolfsburg zu schaffen

Wolfsburg

Bislang ist es ein durchwachsenes Jahr für Wolfsburgs Störche: Storchbeauftragter Georg Fiedler verzeichnet mehr bewohnte Nester, ob diese Tatsache aber auch mehr Nachwuchs bedeutet, ist noch fraglich. Einen genauen Überblick will sich der Storchenbeauftragte in den kommenden Wochen verschaffen. Unter anderem in den Nestern in Kästorf, Warmenau, Heiligendorf und Velstove der Nachwuchs aber bereits geschlüpft.

Trockenheit macht Störchen zu schaffen

Was Fiedler sicher sagen kann: In den vergangenen Wochen machte die Trockenheit den Tieren zu schaffen: „Sie hat zu Verlusten geführt und es wird wahrscheinlich auch noch weitere Verluste geben.“ In Warmenau sei beispielsweise bereits eines von insgesamt drei Jungtieren gestorben. Der Storchenbeauftragte erklärt, warum das trockene Wetter für die Tiere ein Problem ist: „In den ersten zweieinhalb Lebenswochen können die Störche keine Gewölle bilden.“ Gewölle sind unverdaute Nahrungsreste, die die Tiere auswürgen. Das ist wichtig, damit sie behaarte Tiere fressen können: „Die Kleinen können daher keine Mäuse verdauen, das Fell verstopft den Magen.“

Futtersuche auf der Deponie

Umso mehr sind sie deshalb auf Insekten und Würmer, wie zum Beispiel Regenwürmer angewiesen. Doch die sind derzeit Mangelware. Gifhorns Storchbeauftragter Hans-Jürgen Behrmann berichtete erst vor einigen Tagen, dass aktuell zahlreiche Störche auf der Wolfsburger Mülldeponie nach Futter suchen.

Noch zu früh für Bilanz

Fiedler hofft jetzt, dass der Regen der vergangenen Tage etwas Abhilfe schafft und es insgesamt eine ausgewogene Wetterlage gibt. Denn: Auch Kälte ist für die Störche eine Herausforderung. „Über zwölf Grad sind gut“, sagt der Storchenbeauftragte mit Blick auf frische Nächte. Er will noch keine vorschnelle Bilanz ziehen: „In einigen Nestern sind die Küken noch gar nicht geschlüpft.“

