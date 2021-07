Durch Corona gibt es in Wolfsburg 1000 Minijobs weniger

Wolfsburg

Wenn der Minijob zur Falle wird: In Wolfsburg sind im vergangenen Jahr rund 1000 geringfügig entlohnte Arbeitsverhältnisse weggefallen. Innerhalb von zwölf Monaten ist ihre Zahl um zehn Prozent gesunken. Momentan gibt es in der VW-Stadt noch 4900 Minijobs, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilt. Sie beruft sich hierbei auf neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit und fordert, Minijobs sozialversicherungspflichtig zu machen.

Minijobs sind nicht krisenfest

„Der Rückgang zeigt, dass Minijobs alles andere als krisenfest sind. In unsicheren Zeiten kürzen Firmen zuerst bei den 450-Euro-Kräften, die allerdings weder Anspruch auf das Kurzarbeiter- noch auf das Arbeitslosengeld haben“, kritisiert Dieter Großmann, Bezirksvorsitzender der IG BAU Nord-Ost-Niedersachsen.

In der Gebäudereinigung seien prekäre Arbeitsverhältnisse besonders stark verbreitet. Sie bedeuten Großmann zufolge insbesondere für Frauen ein Karriere- und Armutsrisiko. Laut Arbeitsagentur zählten die Reinigungsfirmen in Wolfsburg Ende vergangenen Jahres rund 290 Beschäftigte, die nur über einen Minijob Geld verdienten. Das sind 36 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Branche.

Die IG BAU rät Beschäftigten, die während der Pandemie ihren Minijob verloren haben oder um dies fürchten, Hilfe bei der Gewerkschaft zu suchen.

Aus Sicht der IG bau setzt die Politik „falsche Anreize“

Großmann fordert währenddessen, Lehren aus der Pandemie zu ziehen und Betroffene besser zu schützen. Geht es nach ihm, sollten geringfügige Beschäftigungen ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig sein. „Die Politik setzt mit den abgabenfreien Minijobs schon seit Jahren falsche Anreize. Die Corona-Krise hat klar gemacht, dass diese Stellen eine arbeitsmarktpolitische Sackgasse sind“, meint der Bezirksvorsitzende.

Die nächste Bundesregierung müsse das Thema dringend anpacken. SPD, Grüne und Linke befürworten die Sozialversicherungspflicht. Die von der Union geforderte Anhebung der Verdienstgrenze auf 550 Euro sei hingegen der falsche Weg, meint die IG BAU.

Nicht nur in Wolfsburg sind Minijobs verloren gegangen

Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sind im Zuge der Corona-Pandemie bundesweit 870 000 Minijobs verloren gegangen. Die Autoren der Studie plädieren ebenfalls dafür, solche Stellen in die Sozialversicherungspflicht einzubeziehen und gleichzeitig niedrige Einkommen deutlich geringer zu besteuern. Dadurch könnten bis zum Jahr 2030 knapp 170 000 zusätzliche Teilzeit-Jobs entstehen.

